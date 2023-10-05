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【性侵判囚】涉私家車內性侵17歲女生　26歲足球員強姦罪成囚5年3個月

社會 15:19 2023/10/05

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被告葉嘉宇判囚5年3月。(資料圖片)

26歲足球員於2021年3月在海傍垂釣期間，與17歲女生交換Instagram帳號後5天相約吃宵夜，球員駕車載女生到大潭水塘，被指涉於車內性侵女生，早前於高等法院否認強姦罪，經審訊後陪審團裁定強姦罪成。暫委法官今（5日）判刑時指，被告案發時沒有使用避孕套屬加刑因素，考慮所有因素及報告後後，判監5年3個月。

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被告葉嘉宇（現年26歲），報稱足球員，被控1項強姦罪，控罪指他於2021年3月16日，在香港大潭強姦X。

暫委法官判刑時指，創傷報告指事主X事後有創傷後遺症，X因事件致情感及社交造成影響，須接受心理治療。

暫委法官引述被告求情指，被告現年26歲，沒有刑事紀錄，案發時為足球員及兼職司機。被告求情指當時相信與X能發展關係，並沒有強姦對方。法官考慮被告女友及其家人等撰寫的求情信及所有報告，事件對事主傷害程度及創傷報告後，以5年為判刑起點，被告沒有使用避孕套加刑6個月，惟被告沒有刑事紀錄，獲減刑3個月，判監共5年3個月。

控方早前開案詞指，X事發時17歲（現年19歲），為中五女生。案發前5天X於海傍散步，當時為足球員的24歲被告正在垂釣，兩人閒談後交換Instagram帳號。

案發日，被告相約X吃宵夜，被告駕車與X前往購買食物後，載女生到大潭水塘享用。被告其後建議X到後座閒談，其間親吻X及撫摸其胸部，並按X在座位上將她強姦。X翌日向友人提及事件，並到家計會及醫院求助，最終報警，被告於同月29日被捕時保持緘默。

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記者：林育慧

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