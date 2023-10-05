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Gin Lee今年擁兩首五台冠軍歌　李幸倪承諾粉絲適當時機開騷

娛樂 15:33 2023/10/05

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Gin Lee李幸倪今年首支派台作品《Dum Dum》，橫掃五大流行音樂排行榜冠軍位置，先聲奪人。而早前推出今年第三首歌曲《企好》，亦成為五台冠軍歌曲，令Gin成為今年首位擁有兩首五台冠軍歌曲的歌手，得知好消息後，fans們亦為Gin送上驚喜慶祝。

當日唱片公司叫Gin回公司開會，其實fans們已在公司準備好氣球及蛋糕，待她一踏出𨋢門，即一擁而上歡呼！
Gin興奮：「好多謝fans club俾呢個surprise我，thank you。《企好》可以攞到咁好成績，第二首五台冠軍，你哋功勞好大好大！多謝你哋支持！加油！」

她表示聽到同事提到自己是今年第一位有兩首五台冠軍歌曲的歌手，絕對是一個很好的成績，是很大的鼓勵，亦將功勞歸功於團隊。

fans們為Gin送上驚喜慶祝。

有開騷計劃

Gin透露現時正積極籌備官方歌迷會，希望10月可以正式成立：「最大原因係我好想凝聚呢班咁錫我的朋友，亦都好錫佢哋，希望更多機會可以近距離見面。都希望可以一齊做公益活動、互動，一齊成長。」

她謂很多人問她幾時開show，其實已跟公司計劃好：「我唔想太快做呢件事，因為想儲多啲歌。而家我無論心態、歌路，各方面都有一個好大轉變，我想儲多啲呢一個階段嘅歌，時機啱，演唱會就會發生。大家等我！」

今年第4首作品《後人類的美麗與哀愁》亦剛剛派台，她留意到網民及歌迷對新歌有不同意見。Gin謂：「呢個就係我年初時候講，今年會一路出歌，每一次出歌都希望可以帶到新元素、驚喜。我會繼續朝住目標，繼續出唔同曲風嘅歌。」

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