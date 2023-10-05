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【DSE2024】考評局設學生使用AI注意事項　SBA須列出處及撮要否則視為抄襲

社會 16:46 2023/10/05

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考評局早前更新「校本評核簡介小冊子」，新增學生使用人工智能工具（AI）的注意事項。（資料圖片）

2024年文憑試（DSE）12個甲類高中科目設校本評核（SBA）。考評局早前更新「校本評核簡介小冊子」，新增學生使用人工智能工具（AI）的注意事項，列明學生若在過程中曾使用AI工具或曾參考軟件生成內容，須標明所使用的工具、使用過程撮要及輸出撮要，否則會被視為抄襲。

考評局早前更新「校本評核簡介小冊子」，新增學生使用AI的注意事項，列明不能直接將AI工具生成作品，不論是部分或全部，當作自己作品提交，並須在作業中清楚標明所使用的AI工具、使用過程撮要（如所輸入的指令）以及輸出撮要；甚至須儲存AI工具輸出資訊，供老師有需要時查核，以免對其他考生造成不公平。文件又列明，須按指引與其他參考資料一樣列明出處，否則將被視為抄襲，一經證實，會遭到嚴懲。

局方相信，科任教師可透過適當監察，發現學生抄襲及違規等行為，而考評局委任的審核員及教師亦能根據個人經驗，或借助互聯網的搜尋引擎及防抄襲軟件，偵測學生抄襲行為。

局方亦強調，AI不能代替真正學習體驗，若過分依賴或不當使用AI工具，會減少學生親身體驗學習的機會；又稱AI工具所提供的資訊來自互聯網，無法得知資訊來源，而且資訊有可能存在錯誤或偏頗，亦有機會在未得原作者同意下引用其作品，甚或虛構引文及參考書目。

據DSE考試規則，若考生作出抄襲及違規等行為，可被罰取消有關科目或全部科目考試成績、扣減分數或降級。考評局表示，2019至今錄得1宗SBA嚴重抄襲個案，涉事考生的相關課業得零分；而該科成績亦被降1級。

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責任編輯：梁凱婷

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