【調查】75.8%非本地人才傾向讓子女來港上學　鄧飛、尚海龍促暫緩殺校

▲ 鄧飛(右)和尚海龍(左)希望，教育局暫緩中小學合併重置計劃。(受訪者供圖)

去年《施政報告》推出一系列「搶人才」措施，一項就非本地人才子女，在港接受教育的調查發現，75.8%受訪者傾向讓子女來港上學，其中，近4成有意讓子女入讀本地資助學校。2位立法會議員，教聯會副會長鄧飛和香港高才通人才服務協會會長尚海龍希望，教育局暫緩中小學合併重置計劃。

教聯會及香港高才通人才服務協會於今年9月中，向約1200名非本地人才發出問卷，收集他們對子女在香港接受教育的需求，收到326份有效回覆，當中21.9%來自「高端人才通行證計劃(高才通)」，17.4%來自「優秀人才入境計劃」，8.9%來自「輸入內地人才計劃」，22.7%來自「非本地畢業生留港就業安排」，其餘29.1%來自其他人才計劃。

調查結果顯示，有75.8%的非本地人才表示，會選擇讓自己的子女來港就讀中小學，數字遠超表示「讓子女留在原居地」(18.1%)及「讓子女到海外就讀中小學」(3.7%)。

會選擇讓自己的子女來港就讀中小學的受訪者中，有39.7%的表示會讓子女接受本地受政府資助的中小學的免費教育，有27.5%表示，讓子女報讀直接資助學校，有21.1%表示，會讓子女報讀國際學校或者私立學校。

尚海龍和鄧飛認為，隨著各類人才輸入計劃的深化推動，這類遍及各年級的來港學童將會越來越多，也就是說插班生越來越多，中一收生不足，不等於中二、中三、中四插班收生不足。他們指，本港學校收生不足的情況或能得到舒緩作用，因此教育局應該延緩對中小學的合併重置的計劃，同時亦應與相關的政策局聯合做好更精準的學生人數估算。

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責任編輯：區綽彥