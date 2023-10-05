【牙科服務】牙醫職系空缺率增至25%　兩間牙科診所繼續暫停部分服務

▲ (資料圖片)

立法會一個委員會昨日(4日)刊出的文件顯示，2022年所有牙科服務的就診人次超過585,700人。因新冠病毒疫情，以及人手流失，現時公務員及合資格人士的覆診預約，已由以往平均約12個月增至超過24個月 。

衞生署回覆TOPick查詢時表示，牙科服務正面臨嚴重的人手短缺問題，截至2023年9月1日，衞生署牙醫職系的實際人數為276，空缺率為25.4%。2023-24年度（截至2023年9月1日）的離職率為6.1%。



衞生署早前已公布，因應人手安排，方逸華牙科診所由今年5月2日起只會提供牙科街症服務，其他服務則會暫停；而灣仔牙科診所的夜診服務由8月1日起暫停。相關安排仍然生效，直至另行通告。



另外，公務員及合資格人士「牙科服務(洗牙)先導計劃」自2023年8月1日開展，截至2023年10月3日，已預約及已接受洗牙服務的人數合共約有5000 人 。

口腔健康及牙科護理工作小組成員、社區組織協會幹事彭鴻昌向TOPick表示，疫情下積壓部分牙科檢查個案，加上人手流失嚴重，令牙科覆診輪候時間加長。他表示，於人手流失嚴峻下，有牙科診所未能重啟並非稀奇。至於公務員公私營合作計劃的分流成效，則取決於服務只是進行普通的牙科檢查及洗牙，抑或是可以進一步處理病人的牙患問題。

彭鴻昌表示，牙科工作小組料會於今年年底提交改善牙科服務的初步建議，料於明年實施。他亦期望，政府早前提出為「牙齒衛生員」和「牙科治療師」引入法定註冊機制，對解決牙醫服務緊張問題起一定作用。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳展棋