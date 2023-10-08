【秋冬養生】「寒露」降溫迎冬易受寒　中醫5大養生貼士保暖强身【附3款滋潤食譜】

▲ 「寒露」降溫迎冬易受寒，中醫5大養生貼士保暖强身。

俗話說「中秋過後夜夜涼」，過了中秋，在今日（10月8日）迎來了二十四節氣中的寒露。

寒露與白露時節相比，氣溫下降較多，地面的露水也更冷了，故名寒露，此後應該開始儲存體內的陽氣，準備要過冬了。在此盤點五大養生貼士幫助大家調養身體。

一、注意足部保暖

俗話說「寒從足生」，人體器官中腳離心臟最遠，又受重力的影響血液循環較慢，再加上脂肪層薄，保溫性能差，非常容易受寒。古云「白露身不露，寒露腳不露。」在白露之後晝夜溫差逐漸變大，要增添薄外套以保持身體的溫暖，而在寒露之後涼鞋就不應再穿了，而應穿著舒適的鞋襪，保證足部的溫暖，尤其是抵抗力弱的老年人和嬰幼兒，避免「寒從足起」導致感冒。

二、宜食甘、淡、滋潤的食物

「寒露」的養生食物最好以甘、淡、滋潤的白色食物為主，可以潤肺生津，健脾益胃，如白蘿蔔、雪耳、甘蔗、馬蹄、雪梨、蓮藕、杏仁、山藥、茯苓、百合、玉竹、豆漿等。

三、忌食乾燥、煎炸、辛辣的食物

秋天天氣乾燥，易出現口渴、喉嚨乾、唇燥、皮膚乾澀等「秋燥病」，應少吃乾燥、煎炸、辛辣的食物，以免耗傷陰精，加重不適。

另外，很多人在寒露後感覺天氣一天天變冷了，便在飲食方面開始進補，吃羊肉火鍋來暖胃，但一定要適度，羊肉性甘溫，多食易化燥傷陰，加上「秋燥」則燥上加燥。

四、早睡早起

《黃帝內經》建議秋天宜「早臥早起」，秋天陽收陰長，宜順應晝漸短夜漸長的變化，保證充足的睡眠。

五、登高遠望

秋天風起葉落，一片蕭條的景象，容易讓人心生淒涼，多愁善感。可以在晴天約上三五好友外出郊遊，登高望遠，既鍛鍊身體，又能感受到秋高氣爽、心曠神怡，趕走悲傷、憂愁等負面情緒。

推薦3款養生食譜

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

最新影片：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm