【洗黑錢案】涉洗黑錢逾19億元　52歲電工認洗黑錢判監6年8個月

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52歲電工稱替內地姪女於香港開立銀行帳戶處理成衣業務，於3個月內涉利用兩個帳戶洗黑錢涉19.18億元。控方指銀行其後發現其中一個帳户涉及台灣網上情緣電騙案而報警，警方調查後拘捕電工。涉案電工今（5日）於高等法院承認兩項串謀洗黑錢罪，被判囚6年8個月。法官本案涉及龐大款項，不接納被告對洗黑錢不知情說法，被告為洗黑錢其中1名操作者，角色重要，若非牽涉其中，毋須每天檢視帳户結餘。

被告吳榮華（52歲），承認兩項串謀洗黑錢罪。控罪指，被告於2013年10月16日至2014年1月8日期間，串謀施亞一處理鼎鴻貿易有限公司的中國銀行帳户內逾14.56億港元，以及另一帳戶內逾5,910萬美元（折約逾4.62億港元），明知或相信全部或部分財產財產、直接或間接代表從可公訴罪行的得益。

法官引述被告求情指，被告警誡下向警方稱涉案兩帳户用作匯款業務用，因得知姪女經營匯款業務，以及當時沒有代表律師下會面及感到驚慌。法官指若帳戶的確只涉成衣業務，被告毋須每天檢視帳戶結餘，故不接納說法。

法官指本案涉款所涉之罪行不詳，當中只有3.7萬美元（折約28.7萬港元）涉及台灣網上情緣電騙案。被告聲稱對交易不知情，但法官指被告知道每天帳户結餘及資金去向，於案中角色重要。

法官指本案涉及金額龐大，兩個帳户分別於72天及50天內，分別有共逾1,591次及304次存款記錄。法官指被告洗黑錢其中1名操作員，被告每天處理龐大款項，角色重要，不接納其是小角色說法，考慮到案情嚴重涉款達逾19億元，判監6年8個月。

案情指，被告為鼎鴻貿易有限公司的唯一董事及股東，2013年9月3月正式註冊成立公司，至2014年9月26日解散。鼎鴻於案發期間，於中國銀行開立港元及美元帳户，並申報公司業務為成衣貿易，估計每年營業額為5,000萬至1億元。

涉案兩帳戶口分別於72天內達1591次交易，存款共逾14.5億港元，另美元帳户則於50天內達304次交易，存款共逾5,910萬美元，部份於同日在相同戶口匯款，平均於1天內匯出款項。案情指財務會計報告顯示，鼎鴻從沒有任何業務，亦沒有向稅務局申報收入。

被告於2015年12月22日被捕，警誡下被告稱涉案帳戶是替在內地的姪女施亞一開立，作為內地成衣業務用，他並不知悉有關交易。被告向警方表示公司沒有辦公室及員工，因其姪女沒有香港身分證，被告遂替其開立帳戶。

被告其後又承認涉案帳戶用作匯款，他從中賺取佣金和匯率價差，每天檢視及核實匯款等，其後於銀行要求下提取餘款結束帳戶。被告稱知悉從事匯款業務需領牌照，而他案發時並沒有獲得有關牌照。

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記者：林育慧