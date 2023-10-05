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【杭州亞運】馬會周六下午3時起免費開放跑馬地馬場　直播港足銅牌戰

社會 16:20 2023/10/05

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(資料圖片)

賽馬會宣布，將於本週六（10月7日）下午開放跑馬地馬場予公眾人士免費入場觀賞中國香港對烏茲別克的銅牌戰賽事，眾志成城為港隊打氣，期待港足再創歷史。

「男亞足銅牌戰賽事直播」活動詳情：

日期：10月7日（星期六）

開放時間：

下午3時至7時（球賽預定開賽時間為下午4時正）

地點：

跑馬地馬場 （免費入場）

對象：

所有公眾人士（不設年齡限制）

備註：     場內設有攤位售賣小食及飲品

由於場地容納人數有限，座位先到先得，額滿即止；入場人士必須遵守場內人流管制安排

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【TOPick診症室】20歲女大學生減肥成癮　同時患上厭食症及暴食症

另外，馬會轄下全港88間場外投注處*、會員會所（The Hilltop in The Valley、沙田會所及雙魚河鄉村會所（僅開放予會員及同行賓客））、雙魚河馬術中心 （僅開放予會員及同行賓客），以及屯門公眾騎術學校亦會直播杭州亞運賽事。

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責任編輯：陳展棋 

 


 

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