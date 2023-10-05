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【鼓勵生育】民建聯倡設育嬰假　增設兒童醫療券

政治 16:52 2023/10/05

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民建聯發表鼓勵生育政策倡議。（民建聯供圖）

本港生育率低，民建聯多位立法會議員今日見記者，提出多項建議鼓勵生育，包括為父母提供育嬰假、增加幼兒託管服務、設兒童醫療券等。

民建聯立法會議員顏汶羽表示，香港在育兒假期方面的政策相對較為保守，只有侍產假和產假，且持續時間較短，與其他先進地區相比落後。民建聯建議港府設立育嬰假期，以確保父母親有足夠的時間和精力照顧孩子，減輕他們的壓力和負擔。不過民建聯未提及育嬰假可如何運作。

建議資助使用輔助生育科技

倡議書以台灣為例，指當地規定懷孕4個月以上流產者，可獲得4星期產假；懷孕兩個月以上未滿三個月流產者可獲一星期產假；懷孕未滿兩個月流產者可獲得五日產假。民建聯認為政府可參考有關做法，以確保經歷流產的女性能得到適當支持和保障。

民建聯選委界議員葛珮帆指出，香港生育率低，單靠輸入外來人口並不健康，認為需要有全面人口政策。她稱，目前輔助生育科技的治療費用昂貴，且需要耗費大量時間，建議港府參考以色列經驗，為婦女提供接近全額資助，讓她們無限次參加體外受精療程，直到她們誕下兩名子女為止。

民建聯立法會議員李世榮則認為，政府可參考長者醫療券的運作模式，研究增設「兒童醫療券」，每年向每個兒童醫療券戶口注資港幣2,000元，加強基層醫療服務，同時鼓勵家庭到私營醫療機構跟進，減輕公營醫療服務壓力。

此外，倡議書亦認為應增加幼兒託管服務，包括在更多政府大樓或公營機構提供幼兒託管服務等，並設立緊急暫託服務及24小時服務熱綫，協助有緊急需要的家長獲取各區幼兒暫託服務。同時，在稅務方面，以稅務優惠，推動企業彈性工作時間安排。

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責任編輯：趙居逸

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