【開心速遞】三姨視愛犬為同居密友 蘇韻姿分享放狗必備法寶【有片】
娛樂 10:59 2023/10/11
TVB劇《愛‧回家之開心速遞》的「三姨」蘇韻姿（Andrea）與愛犬Otis是同居密友，人狗相依為命，感情要好。
蘇韻姿每天都會帶Otis外出去街街，她跟TOPick分享放狗必備的法寶！
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狗狗定期補水
天氣時熱時涼，狗狗外出時難免會出汗，需要喝水補充體內的水份。
蘇韻姿提醒：「當然要有水，特別是有時天氣熱，一定要喝水。牠的水樽上有個碗仔，所以很方便，去到哪也可以喝水。」
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養成良好習慣
她繼續說：「我亦會帶牠的狗帶、少許零食，以及少許膠袋，方便執拾牠的便便。因為有時牠在街上都要執牠的便便及處理好，牠去小便後亦會用水沖淡，這是我覺得所有帶狗（的主人）都要注意的事項。」
她續指：「因為帶狗的人在街上都要負上責任，如果自己的小朋友有甚麼意外都要清潔好，才會有良好的習慣。」
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安全至上
除此以外，蘇韻姿的車上都會擺放Car Seat去載Otis，「要安全為主，所有帶狗的人都可以留意這些小貼士。」
各位主人可以參考下以上的小貼士！
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記者：梁樂欣
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