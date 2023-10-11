  • 29°C
香港時間 : 20231011日 (週三) 13:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 名校專區 你好，我的大夫 杭州亞運 香港人在北京 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開心速遞】三姨視愛犬為同居密友　蘇韻姿分享放狗必備法寶【有片】

娛樂 10:59 2023/10/11

分享：

分享：

熱門 名校專區 你好，我的大夫 杭州亞運 香港人在北京 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
TOPick一分鐘
【TOPick一分鐘】三姨視愛犬為同居密友　蘇韻姿分享放狗必備法寶

TVB劇《愛‧回家之開心速遞》的「三姨」蘇韻姿（Andrea）與愛犬Otis是同居密友，人狗相依為命，感情要好。

蘇韻姿每天都會帶Otis外出去街街，她跟TOPick分享放狗必備的法寶！

【開心速遞】三姨隻身來港選美追夢　蘇韻姿與愛犬相依為命盡顯母愛【多圖】

點擊圖片放大
+13
+12

狗狗定期補水

天氣時熱時涼，狗狗外出時難免會出汗，需要喝水補充體內的水份。

蘇韻姿提醒：「當然要有水，特別是有時天氣熱，一定要喝水。牠的水樽上有個碗仔，所以很方便，去到哪也可以喝水。」

【開心速遞】「三姨」熊心如跟TT未返《愛‧回家》　蘇韻姿返加拿大相隔4年一家團聚

點擊圖片放大
+9
+8

養成良好習慣

她繼續說：「我亦會帶牠的狗帶、少許零食，以及少許膠袋，方便執拾牠的便便。因為有時牠在街上都要執牠的便便及處理好，牠去小便後亦會用水沖淡，這是我覺得所有帶狗（的主人）都要注意的事項。」

她續指：「因為帶狗的人在街上都要負上責任，如果自己的小朋友有甚麼意外都要清潔好，才會有良好的習慣。」

點擊圖片放大
+6
+5

安全至上

除此以外，蘇韻姿的車上都會擺放Car Seat去載Otis，「要安全為主，所有帶狗的人都可以留意這些小貼士。」

各位主人可以參考下以上的小貼士！

最新影片推介：

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】伴侶成心靈依靠　陳嘉慧認真對待每個角色

髮型：Carman Ngai

化妝：gi_namnam_makeup

服裝：@asuni.style

場地：YOSOSISI Party Room

記者：梁樂欣

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

相關文章

【開心速遞】「三姨」熊心如跟TT未返《愛‧回家》　蘇韻姿返加拿大相隔4年一家團聚
19:01 2023/09/22
【開心速遞】「三姨」熊心如跟TT未返《愛‧回家》　蘇韻姿返加拿大相隔4年一家團聚
【香港小姐】蘇韻姿仍未能返《開心速遞》　逐步解封出海派福利【多圖】
18:49 2023/07/08
【香港小姐】蘇韻姿仍未能返《開心速遞》　逐步解封出海派福利【多圖】

你可能感興趣

【開心速遞】「三姨」熊心如跟TT未返《愛‧回家》　蘇韻姿返加拿大相隔4年一家團聚
19:01 2023/09/22
【開心速遞】「三姨」熊心如跟TT未返《愛‧回家》　蘇韻姿返加拿大相隔4年一家團聚
【香港小姐】蘇韻姿仍未能返《開心速遞》　逐步解封出海派福利【多圖】
18:49 2023/07/08
【香港小姐】蘇韻姿仍未能返《開心速遞》　逐步解封出海派福利【多圖】
蘇韻姿 娛樂人物職業 開心速遞 電視劇 TVB 演員 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

【網絡熱話】數學名師拆解「擲彩虹」中大獎機率　直言：你中獎嘅機會率係0
【網絡熱話】數學名師拆解「擲彩虹」中大獎機率　直言：你中獎嘅機會率係0
急症室最長等候時間（10月11日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月11日 時間12:05）