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【模範夫妻】陳展鵬與單文柔拍拖撐枱腳　結婚五年感激太太為家庭犧牲

娛樂 17:37 2023/10/05

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兩個好恩愛。

視帝陳展鵬與太太單文柔（Phoebe）一直恩愛如昔，Phoebe更為他誕下一女小豬比，一家三口幸福美滿。

拍拖撐枱腳

今日（10月5日）展鵬在社交網分享撇低囡囡與Phoebe拍拖過二人世界的照片，見到他們頭貼頭合照，再齊齊吃日本餐，他們大歎新鮮海膽，又吃多款壽司，而展鵬更化身攝影師為太太拍照，果然是「愛妻號」。

早前他們一家到主題公園玩，展鵬除抱起囡囡小豬比，一家三口合照外，之後，更抱起Phoebe，甜蜜合照，並留言：「好多人話，生女就係前世情人冧到爆你哋覺得呢？我覺得今世情人配合道高啲。」真係好Sweet爆！

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感激太太的付出

展鵬與Phoebe於2018年結婚，翌年Phoebe誕下女兒小豬比，隨後淡出幕前，專心當全職媽媽湊囡。

展鵬曾接受TOPick訪問感激太太為家庭付出：「她令我安心出外打拼，見到女兒成長得很好，是她花了很多心機。」

而且，Phoebe在婚後選擇做全職媽媽，愛妻號展鵬謂這是一種犧牲：「她放棄自己的夢想及想做的事，全副心機投放家庭上，犧牲跟朋友共聚的時間。」

二人在對的時間，遇到對方，展鵬更表示覺得人生階段裡有Phoebe的出現是很開心，多謝對方選擇了自己，難怪他們被封圈中模範夫妻。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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