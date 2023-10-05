【兒童健康】「鬥雞眼」「射喱眼」屬不同類型斜視　眼科醫生：把握時間矯正免致弱視

▲ 有印度文獻更表示，子女有斜視，更影響家長情緒，因旁人的指指點點感到不快。有顯性斜視患者，更因此衍生情緒病。（iStock圖片）

斜視可根據其偏斜方向而分為內斜視、外斜視、上斜視、下斜視。此外還有隱性斜視、間歇性斜視及假斜視。

斜視因為雙眼不能協調地去看周圍的景物，眼科醫生指內斜視要把握黃金期矯正，否則有機會引致弱視影響視力。

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斜視是眼睛肌肉協調出現問題，眼科專科醫生范靖琰解說，人體眼睛主要有6條肌肉，分別是上下、左右及兩條外斜肌肉，如向左望時，左右兩條肌肉必須互相配合方能完成動作。若一條肌肉比另一條肌肉拉扯力較大，就會形成斜視。

分類方面，除有俗稱「鬥雞眼」的內斜視，及俗稱「射喱眼」的外斜視；也有較少見的上斜視與下斜視，部分在成年後才出現，可能是甲狀腺問題導致肌肉或神經綫問題所致。

▲ 父母發現子女眼睛不正，或有歪頭斜頸的現象，應向眼科醫生徹底檢查。（iStock）

眼皮遮眼白誤為「鬥雞眼」

有一種名為假斜視。「中國人鼻樑偏闊，令眼皮容易遮蓋眼白，令家長誤以為子女有『鬥雞眼』，醫生為當事人作眼睛檢查時，會觀察眼角膜的反光點，反光點若對稱就不是斜視。」范醫生說。

本港曾進行相關研究，約有3% 6至8歲兒童患有斜視，與外國比例相若。若懷疑小朋友有斜視，眼科醫生必須細心檢測他的眼睛結構有無問題。「幼兒未必能清楚表達自己視力不清晰，尤其是度數，例如有深遠視、散光或近視，若單一隻眼睛有深度的視力問題，一隻眼看得不好，就容易有內斜視或外斜視情況。」

年紀更小的嬰兒，會檢驗他有否先天性白內障，或者是眼底視網膜有問題。「因此當小朋友出現斜視，會抽絲剝繭將眼睛徹底檢查，是否眼睛結構性問題導致視力欠佳。也要分析斜視的原因、斜視幅度有多少、視力狀況，有時都未必有特定原因，可以單純是肌肉問題所致。」

斜視也有遺傳因素，直系親屬如父母或兄弟姊妹有此問題，風險會增加20多個百分比。

顯性隱性間歇性斜視

她表示，部分斜視患者在出世後已顯現，也有是6至8個月大才被發現。另一情形是因創傷導致視力變差，造成斜視。

除了從外觀已看到的顯性斜視，亦有部分屬於隱性斜視，這可能需要遮蓋一隻眼睛，斜視才顯現。也有一類是當小朋友在疲累、精神不集中或生病時，出現的間歇性外斜視，一般而言，間歇性外斜視患者，若斜視出現頻率不高而雙眼視力正常的話，對視力發展及立體感發展都不大影響。

成年期才發現的斜視，成因也較複雜，除了內斜和外斜視之外，也有上斜視與下斜視，原因包括甲狀腺分泌異常、因糖尿病血壓高而導致神經綫出問題、眼眶腫瘤或眼眶炎等等，因此患者需要影像檢查，如電腦掃瞄才能找出原因。

立體感弱易「差錯腳」

范醫生指顯性斜視必須關注，長期內斜視及外斜視，可引致立體感會下降，可能將一個梯級看成兩級，因而容易跌倒。

▲ 稜鏡可量度斜視程度，程序是當事人望着前方目標，眼科醫生把稜鏡尺放在眼球前量度角度，角度愈大，斜視情況愈嚴重。 （黃建輝攝）

隱性一般不大擔心，當事人的斜視平日都不會浮現出來，隱性斜視者為數不少，甚至患者本身都不知道，只是早上起來仍感疲倦，看鏡子赫然發現有斜視，但回神過來又消失。

稜鏡可量度斜視程度，程序是當事人望着前方目標，眼科醫生把稜鏡尺放在眼球前量度角度，角度愈大，斜視情況愈嚴重。斜視者一般為20多度，嚴重者可達致40多度，因後者斜視狀況十分顯現，多數已去求醫。「嚴重患者除了眼睛肌肉不協調外，成年患者更要留意是否與甲狀腺有關，當甲狀腺肌肉纖維化變硬，失去彈性並收縮，眼珠肌肉拉扯得更緊時，斜視問題會加劇。」

斜視有否平台期，發展到某一時間便不會惡化？「這很難說，眼睛結構和視力正常的兒童外斜視而，三分一人會自行復元，其餘隨年紀漸長亦未必有改善；內斜視則較難自行痊癒。」

斜視加深近視情況更複雜

若本身患有斜視，再加上深近視，可令視力問題變得複雜。「近視亦可引致斜視，兩者是兩個問題，但彼此亦有關連。舉例是一隻眼是深近視，一隻眼度數正常，看東西時一隻眼看得清一隻眼看得差，也可造成斜視。

因此斜視患者若有屈光問題如近視，須要佩戴合度數的眼鏡，讓雙眼視力正常，斜視情況才有望改善。成人斜視病人，情況會有少少不同，原因與肌肉或神經綫有關，除進行手術外，也可戴上稜鏡作改善。「小朋友則多不會採用戴稜鏡的方法，若有近視或遠視度數，則需佩戴眼鏡矯正度數；部分因遠視而引起的內斜視，患者若佩戴合適度數的眼鏡，內斜視是可以減輕的。」

部分明顯斜視患者因影響外觀，會受取笑和歧視。「有研究指，小朋友上學時，會因斜視影響與其他同學互動，有印度文獻更表示，子女有斜視，更影響家長情緒，因旁人的指指點點感到不快。有顯性斜視患者，更因此衍生情緒病。」

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斜視矯正黃金期

由於內斜視對視力及立體感影響較大，若屬於非遠視引致的內斜視，范靖琰醫生說這類病人需盡早接受手術；常見的間歇性外斜視，較少影響視力，如是雙眼視力正常，小朋友長大至4至6歲、視力和斜視角度較穩定下才進行手術。

如屬眼睛肌肉力度不平衡一類，以手術將力度過強一條肌肉移後，緩減其力度；力度弱的一條肌肉移前，增加力度。手術風險方面，范醫生指任何手術都有機會過少或過度矯正，傷口發炎或刺穿角膜等，斜視手術一般需要全身麻醉。

過去3年疫情多用了電子產品，外國有文獻記載長時間使用電腦、平板、手提電話等，如每天近距離使用長達6至8小時，有機會誘發內斜視，本港有數個類似情況，因內斜視幅度較嚴重而需要進行手術。

記者：周美好