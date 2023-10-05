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【娛圈喜事】黃智雯晒婚照宣布結婚 　發文表示：我是個很幸運的女孩

娛樂 16:44 2023/10/05

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熱門 林穎彤 杭州亞運 林作 名校專區 區區有好校 你好，我的大夫 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

恭喜晒！

藝人黃智雯今日（10月5日）在社交網突然宣布婚訊，上載老公為她戴婚戒及二人甜蜜照，認真幸福！

智雯留言：「一直深信
我是個很幸運的女孩
身邊總包圍着愛錫自己的人
在被愛的環境下溫暖成長
感恩 有你❤️
#我們結婚了」

圈中好姊妹胡定欣﹑胡杏兒﹑姚子羚等紛紛送祝福，希望她幸福快樂！

好Sweet！

拍拖逾十年

其實智雯與從事珠寶業的圈外男友Anthony拍拖逾十年，一直感情穩定，智雯更不時被催婚，她接受TOPick專訪表示彼此認定對方為「對的人」，但由於工作上的安排，故結婚這件事一直未能成事：「我是Ready，大家一直都有共識和計劃，加上我們都是很隨性的人，不喜歡很大排場，所以都有可能旅行結婚。而且，我們真的太有信任和默契，完全沒有設定結婚的期限。」

她又指與老公的性格大有不同，並有自套的相處模式：「當遇到問題，他會立即拿出來談怎樣解決；相反我是一個和平主義者，有問題時會喜歡消化，沉澱後大家才再談，某程度可以將不必要的爭吵減到最低，可能因為這個相處之道，令我們的關係很堅固。」

如今二人能夠攜手到老，真的替她高興！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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