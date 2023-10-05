【海濱好去處】青協10.15西九海濱辦「解憂嘉年華」　設工作坊攤位遊戲

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都市人生活壓力大，香港青年協會將於10月15日（周日），在西九文化區海濱長廊舉行「全民解憂嘉年華」，透過一連串體驗式減壓活動，鼓勵港人關注身心健康。活動免費入場。

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嘉年華特設Chill Zone休憩區和Play Zone遊戲區兩大區域。其中Chill Zone將放置不同解憂裝置，例如解憂空間（Wellness Hub）、帳幕及野餐墊等，鼓勵參加者放鬆身心，靜聽海浪聲，享受當下。

Play Zone遊戲區則有４大主題活動，「療癒體驗」有頌缽、瑜伽及正念體驗等多個工作坊，每節約20分鐘，共設9場，可即場報名；「遊戲攤位」提供有關身體、心理、社交、職業等全人健康６大元素的主題攤位，並設多款互動遊戲體驗。參加攤位活動更即可換領「青協背包跑2023」精美毛巾乙條。另「臉部彩繪」提供免費臉部彩繪服務；「打卡專區」則設打卡點即時打印照片，讓參加者留念。

至於同場舉辦的「青協背包跑」，分2公里親子童樂跑、5公里探索個人跑和10公里同行接力跑，共1,500個名額。參加者須背著大會提供的索袋背包及一本重約 350 克的書本完成賽事，象徵對青少年背負的壓力感同身受；同時為青協青少年精神健康服務籌款，讓更多有需要的青少年及早識別和接受精神科診治，並推動情緒健康教育。



「青協背包跑 2023」 X 「全民解憂嘉年華」活動詳情 日期：2023年10月15日（周日） 時間：青協背包跑賽事：上午7時至下午1時 全民解憂嘉年華：上午8時50分至下午1時（只限跑手及親友） 下午1時至4時（開放給公眾人士參加） 地點：西九文化區海濱長廊

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責任編輯：梁薾心