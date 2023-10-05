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【薑黃效用】研究指薑黃或助紓緩消化不良　醫學教授：服抗凝血或抗血小板藥物者忌用

18:00 2023/10/05

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薑黃內含的薑黃素被認為有助於緩解發炎。（iStock）

大家對薑黃的印象，除了印度雞肉薑飯外，還有薑黃薯仔炆雞翼，更多是用來煮咖喱。

這種薑科薑黃屬植物，在中西醫學都有應用，薑黃素常被作有助抑制發炎之效。最近它的功效再添一項，一項嶄新研究表示，薑黃或有助紓緩消化不良。

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這項研究早前發表於《英國醫學期刊》（BMJ）上，比較了150多名患有消化不良的人對奧美拉唑（Omeprazole）藥物、薑黃（含有化合物薑黃素）或兩者的組合的反應。奧美拉唑是一種常見藥物，用於透過減少胃酸來治療某些心臟和食道問題。

參與者在治療第28天和第56天，研究人員根據消化不良嚴重程度的調查問卷評估了他們的症狀，包括胃痛、腹脹、噁心或吃小量食物已有飽腹感。

研究人員發現服用奧美拉唑藥物、薑黃或兩者組合的參與者的症狀沒有顯著差異。

以根莖磨成的深黃色粉末的薑黃，是咖哩成分之一，味苦而辛。（iStock）

首個比較薑黃與減胃酸藥作用研究

「除了抗發炎和抗氧化作用外，薑黃素或薑黃還可以成為治療消化不良的一種選擇，其療效與奧美拉唑相若。東南亞人常用薑黃來治療胃部不適和其他發炎，根據 2017 年的一項研究，其藥用歷史可以追溯到數百年前。」該研究的主要作者、泰國朱拉隆功大學預防和社會醫學系副教授Krit Pongpirul博士說。

Pongpirul補充，在美國，薑黃主要藥用用途是抗發炎和抗氧化膳食補充劑，以緩解骨關節炎和腸躁症。而他與團隊所作的新研究，是第一個直接比較薑黃素或薑黃與奧美拉唑治療消化不良的臨床試驗。

薑黃粉除入饌外，也可加入牛奶、豆漿、乳酪或咖啡中。（iStock）

服用前確定無與藥物相沖

紐約西奈山伊坎醫學院胃腸病學家Yuying Luo博士說，研究薑黃對消化不良的影響是有意義的，因為它的化合物薑黃素已在多種發炎條件下進行了研究，包括發炎性腸道疾病和關節炎，而薑黃素與其他藥物結合使用同樣有幫助。

但她補充，已經有一些關於薑黃素和肝損傷的案例研究，所以巿民使用薑黃素時，要確保薑黃不會與正在服用的藥物產生不良相互作用。Pongpirul也提醒： 「大家要了解薑黃素萃取物的副作用，例如過敏和出血風險，特別是對於服用抗凝血或抗血小板藥物的人。」

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根據 2009 年的一項研究，薑黃香料通常含有約3%的薑黃素。與薑黃素補充劑中常見的萃取物相比，Pongpirul的研究給予參與者服用2 克劑量相對較低。他說，如果只服用薑黃和奧美拉唑中的一種就可以降低副作用風險，則可能沒有必要同時服用薑黃和奧美拉唑。

記者：周美好

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