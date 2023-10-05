【本地遊】香港國際機場文化藝術節七大熱點　舞台表演+藝術展覽+香港情【內附多圖】

▲ 「香港國際機場文化藝術節 2023」昨日正式開幕，由即日起至12月31日期間，在機場多個地點舉行精心策劃的展覽及表演，繼續以各種形式的藝術創作，展示香港濃厚的文化底蘊，讓旅客在抵港及離港之際都可以沉浸於香港充滿活力的文化及藝術氛圍之中。（圖片:香港機場管理局提供）

由香港機場管理局和多個城中主要的藝術團體合作的「香港國際機場文化藝術節 2023」昨日正式開幕，由即日起至12月31日期間，在機場多個地點舉行精心策劃的展覽及表演，繼續以各種形式的藝術創作，展示香港濃厚的文化底蘊，讓旅客在抵港及離港之際都可以沉浸於香港充滿活力的文化及藝術氛圍之中。

文化藝術節涵蓋不同形式的藝術創作，包括在機場巨型數碼幕牆上透過動畫短片重新演繹傳統中國書畫，將畫中意境活現眼前；以別樹一格的漫畫呈現香港電影的經典場景；由本地藝術家繪上生動別緻圖案的 3座鋼琴將設置在客運大樓不同地點，供旅客欣賞和音樂家現場演奏；傳統明信片將結合藝術與互動元素，展示本港的文化風景。作為港人，呢兩個月上機前，打卡位唔再係禁區登機閘口啦！

１.藝「郵」機場

8位參與的藝術家，以藝術創作與互動元素，將傳統明信片重新演繹。您可利用攝影發揮創意，創作自己的明信片，記錄並分享在港期間的難忘回憶。旅客可將回憶與感受化成文字，寫在藝術家設計的明信片上，寄給親友為他們送上驚喜。

地點：一號客運大樓抵港層（第五層）接機大堂A

合作藝術單位：陳佳、許開嬌、關舒文、蝦頭、林凌、麥東記、吳嘉敏、黃志豪

▲ 8位港產藝術家，以藝術創作與互動元素，將傳統明信片重新演繹。（圖片:香港機場管理局提供）

2.琴音之景

由香港藝術家與音樂家聯手合作的「琴音之旅」，呈現本地共冶一爐的獨特文化。塗上色彩繽紛畫作的鋼琴化身成為藝術品，加上本港最著名的一些古典樂和爵士樂鋼琴家傾力演出，為登機前的旅客帶來愉快輕鬆心情。

地點：一號客運大樓離港層（第七層）旅客登記行段L、一號客運大樓離港層（L6）東大堂（近奇妙巨蛋）、天際走廊離港層（L9）

合作藝術單位：插畫家Bao Ho、林雅儀、Pearl Law、表演單位有Chris Carpio、Grace Cheung、周曉晴、符致逸、Sheryl Lee、梁維芝、吳宇晴、Cheung Ping、Melodie Wong、王匡慧、Jessica Zuch、Rainbow-Melody幼兒音樂中心

▲ 藝術家：Bao Ho的「Have a Nice Trip」。（圖片:香港機場管理局提供）

３.HKIA Live 舞台表演

一眾本地最優秀的舞者和音樂家將施展渾身解數，在香港國際機場的表演台上綻放光芒，以音樂和舞蹈這兩種通用語言，迷倒來自世界各地的觀眾，連繫人心，為他們在港期間留下美好回憶。

日期：10月6日

時間：1pm – 145pm、215pm – 3pm、4pm – 445pm、515pm – 6pm

參與藝術單位：老銅鑼、STUDIODANZ、INK

日期：10月7日

時間：1230nn – 130pm、3：30pm – 430pm、2pm – 3pm、5pm – 6pm

合作藝術單位：余仲欣、蘇鈺橋、陳景銣、陳定邦、香港大歌劇院：譚樂軒、黃靖、陳嫣怡、梁浩軒、李文龍、黃歷琛

▲ （圖片:香港機場管理局提供）

４.遊走雕塑間

登機前，不妨享受一段由本地藝術家合作的雕塑藝術之旅。以飛行為靈感的藝術裝置遍布客運大樓，從藝術家視角，開展遨遊空中之旅。

地點：一號客運大樓離港層(L6)

合作藝術單位：馮永基、靳與劉設計顧問、甘志強、郭孟浩 (蛙王) 、LAAB Architects、李展輝、李慧嫻、文鳳儀、彭金有、戴安攸

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

５.躍動藝術之旅

展覽結合動態影像和動畫，引領觀眾從6種獨特角度探索香港的藝術、生活與大自然，展開視覺藝術之旅。這系列影片將生活與藝術互相交織，透過本地頂尖視覺藝術家的鏡頭，讓旅客一睹香港令人着迷的自然美景、傳統藝術和文化，以及充滿活力的都市環境。

地點：一號客運大樓抵港層（第五層）接機大堂A

合作藝術單位：蕭劍英、趙國威、李鈺淇

▲ 「家是香港」。（圖片:香港機場管理局提供）

▲ 「大街小巷・築景生情」（圖片:香港機場管理局提供）

６.《影．畫 香港地》

香港電影享譽國際，而以實景拍攝更是「港產片」的一大特色，這次邀請了漫畫家張君豪，以「香港景搜」系列而運用繪製漫畫場景的各種透視技巧，重現6個香港電影取景地點，刻畫出這座城市具「港味」的壯闊景觀或是鬧市一隅。展覽精選近十年上映的港產電影當中場景，而張君豪從今次電影搜出的「香港地」，以其敏銳視角切入取景並定格，訴說6個場景所蘊含的香港人情。

地點：接機大堂至地面運輸中心緩坡道

合作藝術單位：張君豪

▲ 2016年導演陳志發的《點五步》 亦有份。（圖片:香港機場管理局提供）

７.行勻非遺一條龍

深受普普藝術及流行文化影響的香港視覺藝術家顧沛然，以其中４項非物質文化遺產項目（包括大坑舞火龍、長洲太平清醮搶包山、花牌紮作技藝和舞獅表演）入畫，用上他招牌的鮮豔多采用色及幾何形狀繪圖，以48米長的巨幅畫作，活力充沛地呈現承傳自久遠年代的傳統文化。

地點：接機大堂至的士站緩坡道

合作藝術單位：顧沛然

▲ 48米長的巨幅畫作，活力充沛地呈現承傳自久遠年代的4項非物質文化遺產。（圖片:香港機場管理局提供）

記者：黃鑑江