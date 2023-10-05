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【親子活動】保良局12月舉辦划艇比賽嘉年華　全港市民可參加齊創世界紀錄

親子好去處 17:14 2023/10/05

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保良局將於12月在北潭涌度假營舉辦「We We划划嘉年華‧齊創世界紀錄」活動。

保良局為了慶祝成立145周年，將於12月在北潭涌度假營舉辦「We We划划嘉年華‧齊創世界紀錄」活動，讓全香港市民一起享受多采繽紛的營地活動。

最新影片推介︰

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【TOPick一分鐘】3.5萬呎沙田恐龍公園開幕　14項遊樂設施逐個睇

是次活動是以團隊的形式進行，然後參與室內划艇機的接力比賽。大會希望藉此能推動大眾持續地參與帶氧的運動，從而讓大家養成良好的運動及生活習慣，達致身、心健康。

同時，大會為此項目報名參加了「世界紀錄 （SDG World Record）」，除了為參加者締造難忘的回憶外，每一隊完成的隊伍完成世界紀錄後，將有一位保良局的兒童可以免費參加北潭涌度假營「聖誕嘉年華」，惠己惠人。

比賽主要分為兩部分，長途混合接力賽方面，參賽的組別主要分為4組，公開組、大專院校組、中學組及小學組；歡樂／單位接力賽方面，則分為歡樂接力賽、單位接力賽及邀請賽。因應每個參賽組別，參加年齡及費用也有所不同。

獎品方面，每組別設冠、亞、季三名，隊伍在指定的時間內完成最長距離便為之勝出；每組別頭3名隊伍各得獎盃一座，隊員們可各獲得獎牌一面。

未能勝出的隊伍也不用氣餒，大會將於當日即場獲發賽事紀念獎牌一個給每位參加者。同時在創出世界紀錄後，眾人也會獲得SDGWR大會發出電子証書及襟章。

活動內容及詳情

主辦機構：保良局

支援機構：中國香港賽艇協會

活動日期：2023 年 12 月 2 日（星期六）

時 間：上午 10:00 至下午 4:00

活動場地：保良局賽馬會北潭涌度假營

截止報名：2023 年 10 月 13 日（五）

比賽名額：720 名（先到先得方式）

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責任編輯︰王明芳

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