【超市大搜查】減肥食沙律粉麵要走醬？　營養師推薦23款較低脂醬汁

▲ 尚營坊營養師團隊推薦23款較低脂醬汁。

不少人在減肥期間都會盡量吃得清淡，甚至會「走醬」，以免攝取過多熱量。尚營坊營養師團隊指出，自製沙律、冷麵等涼拌菜式時，偶爾添加少許醬汁調味，其實亦未嘗不可，並分享了23款較低脂的選擇。

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尚營坊營養師團隊於Facebook專頁推薦了23款相對較低脂的醬汁，包括蛋黃醬、千島醬、芝麻醬、沙律醬及拌麵醬。點擊下圖看每款的營養資料：

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尚營坊註冊營養師周詠苑過去亦曾在TOPick撰文，教自製瘦身健康青瓜乳酪醬，無論作為沙律醬或沾包餅吃，也有益兼美味。

青瓜乳酪醬製法

材料 分量 青瓜 半條 蒜頭 2瓣 低脂希臘乳酪 1杯 鹽 1/4茶匙 橄欖油 1茶匙 檸檬汁 1茶匙 刁草碎 1/2茶匙 黑椒 1/4茶匙

做法︰

1.青瓜去皮、去籽，切粒或切絲，備用。

2.青瓜加入鹽拌勻，用廚紙吸乾水份。

3.蒜頭磨成蓉，備用。

4.將希臘乳酪隔走多餘水份，然後放入青瓜、橄欖油、檸檬汁、刁草碎及黑椒，將所有材料拌勻，放入雪櫃冷藏兩小時，即成。

內容獲「尚營坊營養師團隊」授權轉載。

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責任編輯：沈佩珊