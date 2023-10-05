【超市大搜查】減肥食沙律粉麵要走醬？ 營養師推薦23款較低脂醬汁
食用安全 17:12 2023/10/05
不少人在減肥期間都會盡量吃得清淡，甚至會「走醬」，以免攝取過多熱量。尚營坊營養師團隊指出，自製沙律、冷麵等涼拌菜式時，偶爾添加少許醬汁調味，其實亦未嘗不可，並分享了23款較低脂的選擇。
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尚營坊營養師團隊於Facebook專頁推薦了23款相對較低脂的醬汁，包括蛋黃醬、千島醬、芝麻醬、沙律醬及拌麵醬。點擊下圖看每款的營養資料：
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尚營坊註冊營養師周詠苑過去亦曾在TOPick撰文，教自製瘦身健康青瓜乳酪醬，無論作為沙律醬或沾包餅吃，也有益兼美味。
青瓜乳酪醬製法
|材料
|分量
|青瓜
|半條
|蒜頭
|2瓣
|低脂希臘乳酪
|1杯
|鹽
|1/4茶匙
|橄欖油
|1茶匙
|檸檬汁
|1茶匙
|刁草碎
|1/2茶匙
|黑椒
|1/4茶匙
做法︰
1.青瓜去皮、去籽，切粒或切絲，備用。
2.青瓜加入鹽拌勻，用廚紙吸乾水份。
3.蒜頭磨成蓉，備用。
4.將希臘乳酪隔走多餘水份，然後放入青瓜、橄欖油、檸檬汁、刁草碎及黑椒，將所有材料拌勻，放入雪櫃冷藏兩小時，即成。
內容獲「尚營坊營養師團隊」授權轉載。
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責任編輯：沈佩珊