【風暴消息】天文台：廣東沿岸風力明日下午逐漸增強　考慮明晚至周六上午掛三號波

▲ (陳靜儀攝)

一號戒備信號現正生效。天文台表示，下午5時，颱風小犬集結在香港以東約580公里，即在北緯22.1度，東經119.8度附近，預料向西移動，時速約10公里，橫過台灣海峽。

按照現時預測路徑，小犬會在今晚(10月5日)至明早(10月6日)與本港保持約400公里或以上距離，本港普遍吹強風的機會不大，一號戒備信號會至少維持至明日中午。

隨著小犬逐漸靠近廣東東部沿岸，該區沿岸風力會在明日下午逐漸增強。天文台會考慮在明晚至星期六上午改發三號強風信號。受東北季候風影響，小犬在廣東東部沿岸海域會稍為減弱，但會逐步靠近珠江口一帶，會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，則視乎小犬接近珠江口時的強度及距離。

受小犬影響，預料本港星期日及星期一有大驟雨，市民請留意天文台最新天氣消息。

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責任編輯：陳展棋