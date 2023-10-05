  • 32°C
香港時間 : 20231005日 (週四) 18:00
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 林穎彤 杭州亞運 林作 名校專區 區區有好校 你好，我的大夫 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恢復航線】港航12.2恢復日本熊本直航　初步每周二、四、六提供服務

社會 17:39 2023/10/05

分享：

分享：

熱門 林穎彤 杭州亞運 林作 名校專區 區區有好校 你好，我的大夫 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

香港航空今（5日）宣布將於12月2日恢復來往日本熊本的直航服務。（資料圖片）

繼2016年營運熊本航線，事隔7年，香港航空今（5日）宣布將於12月2日恢復來往日本熊本的直航服務，初步每周二、四、六提供服務，並於即日起開放預訂機票。

港航來往香港及熊本的航班詳情

TOPick診症室
【TOPick診症室】20歲女大學生減肥成癮　同時患上厭食症及暴食症

對於將熊本航線重新納入日本航線網絡，並作為本年推出的第5個航點，香港航空表示很高興能夠幫助旅客增加出行靈活性，以便自由探索日本的各大旅遊熱點。

香港航空今（5日）宣布將於12月2日恢復來往日本熊本的直航服務。（港航圖片）

記者翻查港航網站了解票務詳情，以12月2日出發，12月7日回程為例，機票連同稅項、附加費等須付2,681元；若連同20公斤寄艙行李收費，來回票價為3,101元。

（港航網站截圖）

而聖誕節檔期而言，若於12月23日出發，12月28日回港，票價連同稅項、附加費及20公斤寄艙行李費用等則須12,241元。

（港航網站截圖）

港航目前的日本航線覆蓋7大航點，除熊本外，還包括每日往返名古屋及福岡、每日2班往返沖繩、每日3班往返東京（成田）及大阪，以及每周3班往返札幌的航班。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https：//bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https：//bit.ly/34FTtW9 

記者：梁凱婷

相關文章

【恢復航線】港航12.2恢復日本熊本直航　初步每周二、四、六提供服務
今日 17:39
【恢復航線】港航12.2恢復日本熊本直航　初步每周二、四、六提供服務
【輸入勞工】建造業輸入外勞計劃首輪審批完成　涉20份工程合約共4,680配額
今日 17:03
【輸入勞工】建造業輸入外勞計劃首輪審批完成　涉20份工程合約共4,680配額
【緬懷故人】李嘉誠回顧新加坡已故總理李光耀　「想起故人，我時時好懷念他」
今日 17:10
【緬懷故人】李嘉誠回顧新加坡已故總理李光耀　「想起故人，我時時好懷念他」

你可能感興趣

【恢復航線】港航12.2恢復日本熊本直航　初步每周二、四、六提供服務
今日 17:39
【恢復航線】港航12.2恢復日本熊本直航　初步每周二、四、六提供服務
【輸入勞工】建造業輸入外勞計劃首輪審批完成　涉20份工程合約共4,680配額
今日 17:03
【輸入勞工】建造業輸入外勞計劃首輪審批完成　涉20份工程合約共4,680配額
【緬懷故人】李嘉誠回顧新加坡已故總理李光耀　「想起故人，我時時好懷念他」
今日 17:10
【緬懷故人】李嘉誠回顧新加坡已故總理李光耀　「想起故人，我時時好懷念他」
機票 記者 聖誕節 熊本 福岡 名古屋 札幌 沖繩 航空 香港航空

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

鄭雋熹JPEX案外再涉另一案件　與林穎彤被控公眾地方行為不檢
鄭雋熹JPEX案外再涉另一案件　與林穎彤被控公眾地方行為不檢
【颱風消息】小犬將沿廣東沿岸向偏西移動　天文台今晚至凌晨掛一號波
【颱風消息】小犬將沿廣東沿岸向偏西移動　天文台今晚至凌晨掛一號波
急症室最長等候時間（10月05日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月05日 時間16:05）
【聲夢傳奇2】女團XiX出道大賣青春本錢　五女姊妹情深齊入樂壇未懼拆團
【聲夢傳奇2】女團XiX出道大賣青春本錢　五女姊妹情深齊入樂壇未懼拆團
【身體警號】男子胸悶照3次心電圖無異常　電腦斷層掃描揭病因惟2天後終不治
【身體警號】男子胸悶照3次心電圖無異常　電腦斷層掃描揭病因惟2天後終不治