【恢復航線】港航12.2恢復日本熊本直航　初步每周二、四、六提供服務

▲ 香港航空今（5日）宣布將於12月2日恢復來往日本熊本的直航服務。（資料圖片）

繼2016年營運熊本航線，事隔7年，香港航空今（5日）宣布將於12月2日恢復來往日本熊本的直航服務，初步每周二、四、六提供服務，並於即日起開放預訂機票。

港航來往香港及熊本的航班詳情

對於將熊本航線重新納入日本航線網絡，並作為本年推出的第5個航點，香港航空表示很高興能夠幫助旅客增加出行靈活性，以便自由探索日本的各大旅遊熱點。

▲ 香港航空今（5日）宣布將於12月2日恢復來往日本熊本的直航服務。（港航圖片）

記者翻查港航網站了解票務詳情，以12月2日出發，12月7日回程為例，機票連同稅項、附加費等須付2,681元；若連同20公斤寄艙行李收費，來回票價為3,101元。

▲ （港航網站截圖）

而聖誕節檔期而言，若於12月23日出發，12月28日回港，票價連同稅項、附加費及20公斤寄艙行李費用等則須12,241元。

▲ （港航網站截圖）

港航目前的日本航線覆蓋7大航點，除熊本外，還包括每日往返名古屋及福岡、每日2班往返沖繩、每日3班往返東京（成田）及大阪，以及每周3班往返札幌的航班。

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記者：梁凱婷