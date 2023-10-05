【輸入勞工】建造業輸入外勞計劃首輪審批完成　涉20份工程合約共4,680配額

▲ 建造業輸入外勞計劃首輪批出20份工程合約，共4680配額。（資料圖片）

政府今日（5日）宣布，建造業輸入勞工計劃第一輪申請審批工作已經完成，批出20個工程合約共4,680個配額，相當於1.2萬個配額上限的39％。

計劃第一輪申請期為7月17日至8月16日，其間收到26個工程合約申請，涉5,251個輸入勞工的配額，包括技術工人、技術人員及工地監督人員。最終批出20個工程合約的申請，共4680個配額，全數屬公營工程合約，包括香港國際機場三跑系統及相關擴建工程、醫院工程、廢物管理及污水設施、道路興建及其他樓宇建築等。主要獲批的工種包括空調製冷設備技工、消防設備技工、泥水工、木工及鋼筋屈紥工。餘下6個合約申請，因不符合計劃基本申請條件，而未能獲批。

連同補充勞工計劃之前已批准並會計入計劃的800個配額，計劃至今合共分配了5,480個輸入勞工名額。

發展局發言人指，期望獲批的輸入勞工到港工作，能協助紓緩建造業人手短缺問題，支持各項利民生、拼經濟的基建發展。發展局和建造業議會亦會繼續與業界，包括勞工界，推動多管齊下的措施，加強本地培訓和招聘工作，及推動建造業更廣泛使用創新科技。

計劃按季度接受申請，第二輪申請已於10月1日開始，截止日期為10月31日。

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責任編輯：梁薾心