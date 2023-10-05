【緬懷故人】李嘉誠回顧新加坡已故總理李光耀　「想起故人，我時時好懷念他」(有片)

香港長和集團創辦人李嘉誠最近罕有接受新加坡媒體訪問，回顧新加坡已故建國總理李光耀的世界觀與他在國際格局中扮演的角色。李嘉誠說，最難忘李光耀對新加坡的使命感和對人民的承諾，「想起故人，我時時好懷念他。」

李嘉誠指，約於1967、68年在香港與李光耀第一次見面，形容當時亞洲複雜背景和經濟艱苦，體會到他的挑戰，「要在沒有選擇的現實中，為未來創造無限可能」，聽起來很容易，實踐毫不簡單，用今日的眼光去看歷史，很多時不盡公平，因此難忘就是李光耀對新加坡的使命感，和對人民的承諾。

與李光耀相識多年，李嘉誠說彼此交談的問題很多，讚揚李光耀的思想有很多層次，2人觀點相若，故無事不談，「他的決心，排除萬難，實踐承諾 值得大家一輩子學習」。李嘉誠憶起當初李光耀成立公共政策學院，當時對他說要為亞洲培訓公共服務人才，「叫我一定要支持 我體會到他的苦心，馬上就答應，為他的心願捐資，是我很大很大的光榮」。

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李嘉誠又指，新加坡由南洋一個海港變成國際都會，香港同樣由漁港發展至金融中心，星港兩地都是傳奇，亦同時踏進新階段，因此2個地方有很多相同，互相學習。他笑言最近在玩手機人工智慧，問「香港與新加坡是否競爭對手？」 得出來的答案 「星港兩地是競爭和合作的混合體」，李嘉誠認為答案很有意思，新加坡從「無」到今日的「無限機遇」，人民切切實實感到自豪，是偉大領袖的最佳體現。

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李嘉誠稱，今天年青人或會認為看李光耀所建立和設計的，「可能會覺得是頭上的金剛圈」，但他認為在特定的年代和相應的歷史背景下，當時沒有半點鬆懈的餘地，要改善人民衣食住行，又要打造未來，這就是最人性化的操作，說非常佩服他。「有次我們吃晚飯 李光耀先生談論很多對經濟和商業的看法 我跟他說：『不如你從商吧。』 他就說：『不如你從政。』我們大家哈哈大笑。」

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