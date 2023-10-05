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【照顧者悲歌】鑽石山龍蟠苑抑鬱母不堪照顧壓力　刀傷智障孖仔再自殘被捕【附抑鬱自測風險】

醫生診症室 17:17 2023/10/05

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鑽石山龍蟠苑抑鬱母不堪照顧壓力，刀傷智障孖仔再自殘被捕。

鑽石山龍蟠苑今晨（5日）發生刀傷血案，背後竟隱藏莫大隱情。一名母親疑不堪長年照顧一對患有自閉症及智障的孖生仔，在壓力爆煲下，先刀傷兒子，繼而自殘，3人其後送院，所幸無性命危險。

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事發於今晨（5日）8時多，鑽石山龍蟠苑一名男子報警，在返回龍璣閣住所時發現其53歲妻子、以及兩名20多歲兒子腹部受傷流血，疑似由利器所致。3人在現場清醒，由救護人員將3人送院治理。警方經調查後，將案件列作傷人案，並拘捕男子的53歲簡姓妻子。

據了解，孖生仔是患有自閉症的智障人士，而其母親則患有抑鬱症，懷疑是因不堪長期照顧壓力才刀傷兒子，之後再自殘。

臨床心理學家及醫療心理學家馮淑敏博士曾撰文分享，隨著身體機能衰退，長者們除了擔憂生理健康，亦有可能會面對經濟壓力，甚或至親的離別，加上近年受疫情影響，種種因素或會導致他們情緒低落、徬徨或焦慮，久而久之更會轉化成抑鬱。若非細心觀察，即使是同住家人，都未必能夠察覺到他們的行為或情緒是否有異。

先觀察 後評估

要評估長者是否患上抑鬱，可透過ICD-10或DSM-5標準從四方面觀察而進行診斷：

1. 情緒

  • 幾乎每天情緒低落或抑鬱
  • 對日常活動或嗜好失去興趣 
  • 想法負面、消極 
  • 自覺無力、絕望及沒有價值 
  • 緊張、易怒、憂慮

2. 生理

  • 疲累 
  • 食慾明顯有變 
  • 體重顯著增加或下降 
  • 影響睡眠 
  • 性慾下降 
  • 無明顯醫學成因的身體不適 （如頭痛、胃痛、慢性疼痛） 

3. 認知

  • 健忘
  • 無法集中精神 
  • 思考力減弱 
  • 自尊心下降 
  • 猶豫不決
  • 不當自責及罪疚感
  • 有自殺念頭 

4. 行為

  • 謝絕社交活動 
  • 精神運動激躁及/或退化
  • 不修邊幅 
  • 感到了無生趣
  • 無法履行職責 
  • 若長者出現上述多項徵狀且持續逾兩星期，以致身體功能有變，情緒顯著低落，影響日常生活，便很大機會患上抑鬱。

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責任編輯：羅嘉欣

健康問題 抑鬱症 智障 頭痛 胃痛 自閉症 自殺 龍蟠苑 鑽石山

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