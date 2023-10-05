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【打擊毒品】美國寄港壓縮機藏約500萬元大麻花　海關拘37歲男

社會 17:16 2023/10/05

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海關在油塘拘捕一名37歲男子。（曾秋文攝）

海關偵破一宗毒品案，檢獲約500萬元毒品。海關毒品調查科機場調查課高級調查主任曾宥銓表示，上月27日人員在機場根據風險管理，檢驗一件由美國入口、報稱載有空氣壓縮機的貨物，最後檢獲一批以真空包裝的大麻花。

毒品調查科調查發現，毒販利用一間經營空氣壓縮機，位於觀塘公司的名字，但收貨地址在油塘一工廈單位，毒販則租用該油塘地址的毗鄰單位，企圖掩人耳目。

TOPick診症室
【TOPick診症室】20歲女大學生減肥成癮　同時患上厭食症及暴食症

至昨日(4日)人員進行監控遞送行動，期間在油塘拘捕一名37歲男子，他負責收貨和運送。人員檢獲運送和打開貨物的工具，其後搜查疑犯位於彩虹的住所，再搜出7克懷疑霹靂可卡因和2克晶體狀含搖頭丸成份的毒品，以及一個冰壺，疑犯被落案控告企圖販運危險藥物、藏有危險藥物和藏有工具可吸食毒品用途，明日(6日)在觀塘法院提堂。

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記者：曾秋文

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