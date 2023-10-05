【2023萬聖節】淺水灣 The Pulse推《七門教》萬聖節活動　萬呎地牢鬼屋驚嚇程度破錶

▲ 一眾KOL及名人日前來到淺水灣 The Pulse參加《七門教》萬聖節慶典活動。

淺水灣 The Pulse推出以《七門教》萬聖節慶典活動！由10月7日開始到10月31日（逢星期六日及萬聖節周末及萬聖節正日），場地以「 邪教」為主題，設計更將七門教的起源及神秘的一面呈現出來。

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KOL試玩萬呎地牢鬼屋

日前，一眾KOL及名人已率先來淺水灣The Pulse拜訪七門教的恐怖體驗，實行「先嚇為敬」！

回溯到80年代的香港，探索驚心動魄的大型邪教地牢鬼屋，《七門教》深深植根於80年代香港的恐怖傳說之中。它是一次邪教瘋狂的體驗，一行7人參觀者的將進入10000呎的恐怖地牢，深入探索令人毛骨悚然的門派，當中充滿了死亡、恐懼和神秘。

「七門聖殿」鬼屋七大場景包括迷失七門通道、眾鬼崇拜堂、魔人囚禁室、咒念無盡長走廊、活人解剖實驗室、邪靈後台化妝間及惡念禱告間。

鬼屋中設計了令人難以置信的特效和心寒驚悚場景，使參與者感受到真正的鬼屋體驗，包括恐怖的荷里活特技化妝配合專業肢體語言的演員、令人毛骨悚然的機關以及細緻驚人的視覺效果。

▲ 《七門教》慶典將再次展現其多元文化和獨特風貌，將恐怖、神秘和娛樂結合成一個不可思議的夜晚。一系列令人矚目的活動將吸引更多人參加，體驗香港特色的萬聖節慶典。

同場加演大型魔術表演

「七門聖殿」結合了極致驚悚的鬼屋體驗和令人嘆為觀止的大型魔術表演。從地牢鬼屋中走出，進入七門教主一個全新的黑魔法世界，誠邀由台灣東方魔團的專業魔術師大仙獨領的大型現場魔術表演。這個表演將展示令人目瞪口呆的魔術技巧以及令觀眾大開眼界的驚人特技，包括：



閹—邪術起死回身

䦦—萬惡金錢

悶—邪門讀心魔法

䦢—邪靈全觸碰

問+䦗—千針不怕 刀槍不入

閂—不死之身

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責任編輯︰陳珈希