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【區選】陳國基出席地區治理專組會議　指示各部門首長籌備區選

政治 17:52 2023/10/05

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陳國基（右）、卓永興（中）和麥美娟（左）。(政府新聞處圖片)

政務司司長陳國基今日出席，由政務司副司長卓永興主持的「地區治理專組」第二次會議，指示各部門首長做好，今年12月10日舉行第七屆區議會選舉的籌備工作，動員一切所需人力、物力，作出周全部署和配合，使第七屆區議會由明年1月1日起順利運作。

在會議上，陳國基指，現在距離選舉投票日剩下約兩個月時間，選舉籌備工作已經進入關鍵階段，政府各相關部門務須繼續同心協力，做好區議會選舉的各項籌備工作，確保選舉在公開、公平、誠實和安全有序的情況下依法進行。

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區議會選舉由籌備至投票環節，均涉及大量人手、物資和物流管理工作，陳國基指示各部門首長動員一切所需人力、物力，作出周全部署和配合，全力為選民和候選人提供適切便利，同時確保選舉高效有序進行，選出一眾愛國愛港的賢能之士擔任區議員，使第七屆區議會由明年一月一日起順利全面運作。

專組亦跟進五個重點地區議題工作進度
 
另外，在會議上，「專組」亦跟進「地區治理領導委員會」早前所定五個重點地區議題的工作進度，有關議題分別為：（1）擴大課後託管、加強支援家長；（2）關愛長者、加強社區支援；（3）打造潔淨街市、起動全城滅鼠；（4）提升治安水平、全面打擊罪案；及（5）改善行人設施、確保道路安全。卓永興聽取相關部門首長的工作報告，欣悉各重點項目和措施正如期穩步推進。他敦促各部門繼續有序落實有關重點項目和措施，同時密切關注地區關心的議題，適時透過經強化後的地區治理架構在中央層面跟進處理，切實回應市民所需。

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責任編輯：區綽彥

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