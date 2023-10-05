【心臟健康】七十歲長者長期腸胃不適豈料是嚴重冠心病　獲「港安慈善基金」資助通波仔

▲ 港安醫院慈善基金資助70歲羅先生「通波仔」。

羅先生長期腸胃不適，豈料是冠心病導致的心絞痛引起的反射痛楚。他得知「港安醫院慈善基金」可以資助公立醫院病人通波仔，立即申請，一星期內已獲批核，並於短時間內獲安排手術「通波仔」，終於卸下心頭大石，享受退休生活。

羅先生兩年前被胃痛纏繞，多次求醫，並按醫生吩咐服藥，但情況仍未有改善。他憶說：「我每晚食完飯都會跟太太外出散步，行一陣就腸胃不適，起初以為自己消化不良，我還去看腸胃科，吃了腸胃藥，但問題持續未有改善。」

直至去年，他腸胃不適的情況愈來愈頻密：「有時更會出現喘氣，後來我被轉介到內科，醫生懷疑我的心臟有不妥，寫紙叫我去照心臟電腦掃描。」豈料，掃描報告一出，羅先生發現自己心臟的三條主要血管都出現閉塞情況，而他一直以為自己的「胃痛」，其實是由冠心病引起的症狀。醫生建議他盡早接受「球囊冠狀動脈成形術」（即通波仔），打通閉塞的心血管，否則可能引起心臟病發，隨時危及性命。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

申請港安醫院慈善基金 一星期後即批

由於政府醫院非急緊「通波仔」手術排期需時，羅先生亦自覺「胃痛」愈來愈嚴重和辛苦，擔心這個隱藏於心臟的計時炸彈隨時爆發，令他寢食難安。他說：「太太看新聞時，得知「港安醫院慈善基金」可以資助公立醫院病人通波仔。我們便立即申請，一星期內已經可以見到醫生。醫生認為我情況較為嚴重，心臟的大動脈和心瓣也有鈣化跡象，建議盡快通波仔。」羅先生很快便獲安排手術，於去年7月進行「通波仔」，手術時醫生於血管內放入了四個支架。

羅先生指：「是次手術獲港安醫院慈善基金資助，使費與公立醫院通波仔相約。之後因為手術位置出現紅腫，需要再入院觀察，但「港安醫院慈善基金」為我豁免了住院費。」

心絞痛症狀誤作胃痛

心臟科專科醫生指出，經常收到不少心臟病人反映自己出現胃痛。他解釋，其實痛楚應該由心絞痛引起，但有時心絞痛會令病人以為身體其他部分疼痛。有些病人的疼痛感覺更會從胸口散布到手臂、下巴、頸部或背部。另外，有些病人心臟病發前，會出現胸口沉重、胃痛或胃灼熱等症狀，與消化不良相似。容易令病人混淆，未必警覺自己有心臟病。

醫生提醒，病人如有其他典型心絞痛症狀，例如頭暈、流汗、噁心、呼吸困難等等，便要盡快求醫，將症狀一一告知醫生，有助斷症。他提醒，年紀愈大，冠心病風險就愈高。如果長者有三高（高血糖、血脂、血壓），平時又有吸煙習慣，屬於冠心病高風險族群。長期感到腸胃不適的長者，偶然出現頭暈、出冷汗、氣喘、呼吸困難等症狀，便要盡快求醫，作進一步檢查。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣