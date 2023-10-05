【美食登陸】「Starò」推「星際相遇」下午茶　浪漫星空裝潢仿如進入星際之旅

▲ Staro餐廳推出全新的「星際相遇」下午茶套餐。

近日，Staro餐廳推出全新的下午茶套餐 —「星際相遇」，當中包括了一系列極具創意的甜點和精選飲品。「星際相遇」下午茶套餐可以選擇兩種套餐，無論您是茶藝愛好者還是品酒愛好者，都有適合您的選擇。

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這個套餐結合了六款精緻的鹹點和五款手工甜點，每一道鹹點都經過大廚精心設計，包括了多種口味、從清爽的沙拉到美味的小吃；而手工甜點更是本次下午茶的亮點之一，每一款都是大廚的匠心之作，保證讓您陶醉在甜蜜的滋味中。

鮮味鹹點體驗 — 美味星際之旅

「星際相遇」下午茶套餐的六款鹹點組合充滿驚喜，包括：

伏特加生蠔，新鮮的生蠔，搭配頂級的伏特加，是一個奢華的開胃小吃。

鮮拆蟹肉牛油果芒果卷，牛油果和芒果的組合，加上新鮮蟹肉，為您帶來清新的口感和豐富的風味。

西西里八爪魚沙律，西西里風格的八爪魚沙律，以特色醬汁提味，帶您嘗遍地中海的美味。

魚子醬煙三文魚撻，頂級魚子醬融合煙熏三文魚，呈現出豐富的層次和獨特的風味。

Starò 燒乳豬多士， 經典的燒乳豬配上香脆多士，是一道絕對不能錯過的美味。

迷你餃子手工薄餅，小巧玲瓏的迷你餃子手工薄餅，以多種餡料和風味豐富的醬汁，為您帶來愉悅的味覺體驗。

甜點組合體驗 — 甜蜜星際之旅

五款的手工甜點將為您的味蕾帶來一場星際的甜蜜之旅，每一口都是對食材和烹飪藝術的極致讚美。

自家製意大利經典芝士蛋糕，這款經典芝士蛋糕是意大利風味的代表，濃郁的芝士和柔軟的蛋糕層次分明，讓您感受到地中海的美味。

自家製肉桂蘋果撻，肉桂的香氣和蘋果的酸甜結合，成為一道絕妙的甜點，帶來溫暖和舒適的口感。

馬卡龍（抺茶/士多啤梨），多彩的馬卡龍以抺茶和士多啤梨風味呈現，色彩繽紛，口感酥脆。

慕絲星球（伯爵茶/檸檬芝士），這款慕絲星球甜點以伯爵茶和檸檬芝士風味為特色，融合了清新和濃郁的滋味。

行星朱古力，這款朱古力甜點將帶您漫遊在朱古力的奇妙星球上，是朱古力愛好者的夢幻之選。

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責任編輯︰陳珈希