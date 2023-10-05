【親子好去處】免費參觀民航處航空教育徑 5大親子活動必睇+近距離睇飛機升降

▲ 位於大嶼山的民航處的總部，現正開放予市民參觀，內裡展出不少航空主題展品，提供模擬體驗，而且更有1.5小時的免費導賞。

不論大小朋友都有個飛行夢，渴望駕駛飛機翱翔於天際！位於大嶼山的民航處的總部，現正開放予市民參觀，內裡展出不少航空主題展品，提供模擬體驗，而且更有1.5小時的免費導賞，KOL「豬仔包の開心日常」早前就帶埋囝囝親身體驗及了解香港航空運作和飛行人員的工作，她更為大家介紹「5大親子活動必睇」。

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豬仔包媽媽早前帶埋囝囝及同學仔一同參觀「 民航處航空教育徑 」，這個導賞團有約1.5小時的活動，而且是免費的，仲可以以個人或團體申請。導賞團分為地下的展區和2樓展區，主題展品包括： 香港航空歷史同最新發展 、民航處嘅角色同責任、如何實現航空安全同營運效率、 國際航空運輸樞紐及 全球航空合作嘅重要性。

▲ 民航處免費親子活動，必睇位1：民航處總部建築模型。（圖片授權：FB@豬仔包の開心日常）

必睇1：民航處總部建築模型

豬仔包媽媽指，在地下展區的入口就有大大個香港國際機場的鳥瞰圖，導賞員會請小朋友幫忙找出我們居住的所在地，亦介紹了很多機場設施，之後就開始進入展區度參觀，

首先，我哋見到民航處總部建築模型，牆上就有好多關於本地航空數據，俾我哋知道其實香港國際機場係非常繁忙，不過由於疫情影響，依家只係回復咗3成左右，希望好快會全面復甦，一切回復正常。

▲ 民航處免費親子活動，必睇位2：機場牌照（圖片授權：FB@豬仔包の開心日常）

必睇2：機場牌照

再向前行，沿途都有好多相片介紹香港航空的歷史發展，並見證一個小小的漁港是怎樣可以演變成全球最繁忙的航空樞紐之一，

呢個部分媽媽聽得好投入，仲見到張價值不菲嘅「機場牌照」添！

▲ 民航處免費親子活動，必睇位3：第一代航空交通管理系統。（圖：FB@豬仔包の開心日常）

必睇3：第一代航空交通管理系統

接著他們便來到「第一代航空交通管理系統」，大小朋友可以在此了解早期的航空交通管制員崗位，認識他們利用哪些設施去安排航班升降。而地上也設有跑道，讓參觀者認識香港機場現時有6條跑道。

呢個區域豬仔包比較感興趣，因為有嘢摸吓按吓，唔會只聽講解，仲自己扮飛機響跑道起飛添…

▲ 民航處免費親子活動，必睇位4：飛機模型展區。（圖：FB@豬仔包の開心日常）

必睇4：飛機模型展區

另一個令豬仔包感興趣的區域，就是「飛機模型展區」，可以睇到不同航空公司的客機，大小也會有不同，又可以了解到客機同貨機的分別…等等，大人小朋友又長知識了。

參觀完地面展區，導賞員就帶他們上2樓，經過天橋前往另一部份的航空教育徑展區，透過大螢幕及導賞員講解，知道機場飛機的升降量之外，而航空交通管制員需要了解香港上空路過的飛機，並需要顧及所有飛機提供安全間距，使空中交通可以保持快速兼有秩序的流量。

除咗大螢幕外，展館仲有現行空中交通管理系統嘅空管人員工作位置、數碼塔臺設施展示、航空危險品和限制品展示、黑盒同求生工具包展示…等，從而了解空管人員的日常工作上的運作。

▲ 民航處免費親子活動，必睇位5：複製乘客艙。（圖：FB@豬仔包の開心日常）

必睇5：複製乘客艙

下一站去到「複制乘客艙」，小朋友可以坐在像真度極高的飛機椅上，一邊坐一邊睇影片。睇過影片後，就來到大人小朋友都好興奮的「觀景廊」。

「觀景廊」可以近距離感受到飛機嘅升降，真係一個絕佳睇飛機嘅地點，豬仔包睇到唔捨得走，1.5小時嘅導賞旅程好快就過去，導賞員嘅講解對媽媽嚟講係非常吸引，但豬仔包同同學仔就真係冇咁好耐性，所以好多時都係走嚟走去。

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《民航處航空教育徑》

地址：香港大嶼山 香港國際機場東輝路1號 民航處總部

導賞團預約時段：

星期一至五（公眾假期除外） 上午10時至11時30分 及 下午2時至3時30分

費用：全免

交通：可從東涌鐵路站巴士總站乘搭S1路線巴士到達民航處總部。

預約：個人申請者(包括申請者在內，每次申請參加人數最多為10人），須在到訪前最少4個工作天申請致電民航處公共關係組（電話：2910 6352）預約

申請方法：遞交電子表格、填寫申請表格傳真至2234 9431 或電郵至 enquiry@cad.gov.hk 。

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責任編輯：王明芳

本文章已獲「豬仔包の開心日常」授權轉載