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【親子好去處】屯門遊樂場門票買一送一優惠　$220一家四口入埸玩盡8大區

親子好去處 19:08 2023/10/05

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熱門 林穎彤 杭州亞運 林作 名校專區 區區有好校 你好，我的大夫 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

KKday推出屯門Kingdom樂園室內遊樂場門票買一送一快閃優惠。

家長帶小朋友放電，入室內Playhouse遊樂場會比較舒適，但收費並不便宜，媽媽要看準時間買特價票。KKDay今日（5日）推出快閃優惠，佔地近9,000呎的屯門Kingdom樂園2小時門票買一送一，即總共2大2小入場，最平只需$220，內有8大玩樂區域，還包括恐龍坐騎區玩樂！

最新影片推介：

TOPick一分鐘
【TOPick一分鐘】3.5萬呎沙田恐龍公園開幕　14項遊樂設施逐個睇

KKday今日（5日）下午3時推出「屯門Kingdom室內遊樂場買1送1快閃優惠」，2小時入場門票平日$220，星期五至日$250，買一送一方案每組可供2位成人及2位小童同時入場玩2小時，非常抵玩！

快閃方案數量有限，銷售日期即日起至10月11日，而使用日期為10月6日至11月30日，先至先得，售完即止。

屯門Kingdom樂園佔地近9,000呎。（KKday圖片）

屯門Kingdom樂園佔地近9,000呎，設有8個玩樂區域，包括充氣跳彈床區、兩層繩網障礙滑梯放電區、大型彈床區、陶瓷沙池、超市廚房、牙醫診所角色扮演區、大風吹氣球波波池和開讀區。其中場內焦點兩層繩網障礙滑梯放電區，結合了繩網和滑梯，小朋友可以自由攀爬、躲避障礙。而在大型彈床區，小朋友可在蹦床上旋轉、翻滾、跳躍，打破重力束縛，盡情騰空跳躍。

點擊圖片放大
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場內亦為小朋友特設化妝間，讓他們能夠換上自己喜愛的王子、公主造型或超市、廚房和醫院的角色扮演服裝，體驗角色遊戲之餘，更可拍照打卡留下美好回憶，同時學習不同生活知識及技能。

【KKday獨家快閃限量搶-買1組送1組】
優惠：$250/2組，共2大2小（原價$500/2組）
套票包括：2大2小入場門票及恐龍坐騎體驗2次（每次1分鐘，原價$30/位）

【KKday獨家優惠】
Kingdom室內遊樂場2小時入場門票送Childlike兒童樂園2小時入場門票
優惠：$280/組，1大1小（原價$560/組） 

【KKday獨家優惠】
 「玩出彈性」5次套票（1大1小）
優惠：$700/5次，平均$140/次（原價$280/5次），每次任玩2小時

預訂日期：即日起至10月11日23:59 
使用日期：10月6日至11月30日 
地址：屯門良運街3號建生商埸2樓

責任編輯：林綺玲

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