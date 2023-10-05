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【龍蟠苑家庭糾紛】孫玉菡：社署有跟進相關個案　早前安排兩兄弟入住日間護理中心

社會 18:29 2023/10/05

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(資料圖片)

鑽石山龍蟠苑今早（5日）有人受傷，一名男子報稱其妻子、兩名廿多歲兒子腹部受傷，疑由利器所致，須送院治理。警方經調查後以涉嫌傷人拘捕53歲母親。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，政府高度關注事件，社工及醫管局有一直跟進這個案，兩名兒子原本兩年前畢業，社署協助延展就學兩年，至今年七月，其後兩兄弟便回家與父母同住。他表示，明白這個家庭面對一些照顧的壓力，所以提供了不同安排協助他們，並已安排兩兄弟入住一間日間活動中心暨宿舍。

至於涉及家庭的母親於醫管局覆診，社工已聯繫兩兄弟的父親提供援助，包括心理輔導。

他亦表示，特區政府早前設立照顧者支援專線182183，由專業社工輪班接聽。孫玉菡表示，熱線不只是接聽電話，如遇緊急個案，會立刻出動提供外展服務。

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責任編輯：陳展棋 

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