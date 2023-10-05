【樂極生悲】網傳小背心女元朗街頭放煙花　警方追查後拘捕一名24歲女子

▲ 女子在香港街頭公然玩煙花的片段在網上流傳。(互聯網)

日前網上突然流傳一段一名身穿小背心、熱褲的妙齡女子，疑似在元朗街頭違法玩煙花的片段。警方表示接獲投訴，今日(5日)上午在元朗區以涉嫌「非法使用煙花或爆竹」罪拘捕一名24歲女子。

警方稱，本月3日接獲公眾投訴，留意到網上流傳一名中國籍女子在公眾地方非法燃放煙花的片段，由於燃放煙花可能對公眾構成危險，元朗分區即時跟進調查。經深入調查，相信案發於9月30日凌晨，地點為元朗馬田路一住宅外的行人路。

警方及後鎖定一名24歲本地女子，並於今日上午在元朗區拘捕該名女子，涉嫌「非法使用煙花或爆竹」。人員在其單位內檢取懷疑涉案時所穿衣物。該名女子正被扣留調查。案件仍在調查當中，不排除有更多人被捕。

▲ 警方拘補該名女子。(警方提供)

警方強調，燃放煙花爆竹不但觸犯法例，更會危害人身及財物的安全，市民切勿以身試法。根據香港法例295章《危險品條例》第6條，任何人如非法製造、貯存、運送或使用任何危險品包括煙花爆竹，一經定罪，可被罰款2.5萬元及監禁6個月。

根據網民流傳，該名女子號稱「板界女神」，社交平台高達2.1萬名粉絲，平常亦會上載穿著熱褲、小背心玩滑板的片段。

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