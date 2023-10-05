  • 31°C
香港時間 : 20231005日 (週四) 19:25
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 林穎彤 杭州亞運 林作 名校專區 區區有好校 你好，我的大夫 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樂極生悲】網傳小背心女元朗街頭放煙花　警方追查後拘捕一名24歲女子

社會 18:49 2023/10/05

分享：

分享：

熱門 林穎彤 杭州亞運 林作 名校專區 區區有好校 你好，我的大夫 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

女子在香港街頭公然玩煙花的片段在網上流傳。(互聯網)

日前網上突然流傳一段一名身穿小背心、熱褲的妙齡女子，疑似在元朗街頭違法玩煙花的片段。警方表示接獲投訴，今日(5日)上午在元朗區以涉嫌「非法使用煙花或爆竹」罪拘捕一名24歲女子。

警方稱，本月3日接獲公眾投訴，留意到網上流傳一名中國籍女子在公眾地方非法燃放煙花的片段，由於燃放煙花可能對公眾構成危險，元朗分區即時跟進調查。經深入調查，相信案發於9月30日凌晨，地點為元朗馬田路一住宅外的行人路。

警方及後鎖定一名24歲本地女子，並於今日上午在元朗區拘捕該名女子，涉嫌「非法使用煙花或爆竹」。人員在其單位內檢取懷疑涉案時所穿衣物。該名女子正被扣留調查。案件仍在調查當中，不排除有更多人被捕。

警方拘補該名女子。(警方提供)

警方強調，燃放煙花爆竹不但觸犯法例，更會危害人身及財物的安全，市民切勿以身試法。根據香港法例295章《危險品條例》第6條，任何人如非法製造、貯存、運送或使用任何危險品包括煙花爆竹，一經定罪，可被罰款2.5萬元及監禁6個月。

根據網民流傳，該名女子號稱「板界女神」，社交平台高達2.1萬名粉絲，平常亦會上載穿著熱褲、小背心玩滑板的片段。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https：//bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https：//bit.ly/34FTtW9 

罪案 網絡熱話 元朗區 滑板 香港 元朗

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

鄭雋熹JPEX案外再涉另一案件　與林穎彤被控公眾地方行為不檢
鄭雋熹JPEX案外再涉另一案件　與林穎彤被控公眾地方行為不檢
【颱風消息】小犬重創台灣蘭嶼　梁榮武：各預報移動路徑仍未一致
【颱風消息】小犬重創台灣蘭嶼　梁榮武：各預報移動路徑仍未一致
急症室最長等候時間（10月05日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月05日 時間16:05）
【聲夢傳奇2】女團XiX出道大賣青春本錢　五女姊妹情深齊入樂壇未懼拆團
【聲夢傳奇2】女團XiX出道大賣青春本錢　五女姊妹情深齊入樂壇未懼拆團