【流感季節】過去4日13名成人因流感死亡　防護中心：預期夏季流感季節將會持續一段時間

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衞生防護中心公布最新一期新冠病毒及流感速遞，最新監測數據顯示，本地季節性流感的整體活躍程度持續上升，預期夏季流感季節將會持續一段時間。

今期所收集的7,615個呼吸道樣本中，有 1,126 個樣本(14.79%)對甲型或乙型季節性流感病毒呈陽性反應，高於前一周錄得的13.53%，已分型的流感病毒檢測包括117株(10%)甲型(H1)流感、951株(85%)甲型(H3)流感及52株(5%)乙型流感。

衞生防護中心錄得74宗在學校/院舍發生的流感樣疾病爆發的報告，共影響 351人，前一周則錄得91宗爆發的報告，共影響489人。自本年進入2023年夏季流感季節起，共錄得265宗爆發個案。

成人個案方面，過去一周共新增48宗嚴重個案，當中29人死亡；48宗成人個案中，有26人已知曾接種 2022/23 季節性流感疫苗。至於10月1至4日間，有21宗嚴重個案，當中包括13宗死亡個案。2023年夏季流感季節起，共錄得198宗嚴重成人個案，當中包括 121 宗死亡個案。

兒童個案方面，過去一周連同10月1至4日，錄得3宗嚴重個案，年齡介乎5至16歲，其中一人有接種流感疫苗。2023 年夏季流感季節起，共錄得 12 宗兒童流感相關之嚴重個案，當中有1宗死亡個案。

過去一周新冠病毒的活躍程度保持平穩。

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責任編輯：陳展棋