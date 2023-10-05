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【JPEX風波】林穎彤捲詐騙風波　Bella發聲明表示清白：不知道甚麼是JPEX！

娛樂 19:13 2023/10/05

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警方上月調查虛擬資產交易平台JPEX詐騙案，有消息指，昨日（10月4日）被捕姓鄭男子為無綫電視藝員鄭雋熹。同時據指，鄭雋熹涉及另一案件，他早前與TVB女藝人林穎彤（Bella）因公眾地方行為不檢案被拘捕及落案控告，案件已於屯門法院提堂，將在本周五（10月6日）再訊。

林穎彤今天（5日）發聲明，表示從來不知道甚麼是JPEX，並表示被人冒充訛稱分享投資心得，現已報警備案。

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林穎彤發聲明

林穎彤今天（5日）於IG發聲明，全文如下：

嚴正聲明

本人 林穎彤，就最近有關被牽涉詐騙案件的傳言和虛擬資產交易平台JPEX的報導，現作出嚴正聲明。

本人一直不知道甚麼是JPEX!

當然從來沒有參與此類型的任何投資活動，或從中獲得任何利益的事，而本人與JPEX公司並沒有任何絲亳關係。

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林穎彤已報警

她續說：

早前發現網上流傳，有未得本人授權之頭像及相片，來冒充本人然後訛稱分享投資心得，本人現嚴正要求任何人士，在未經授權下，不得作出任何發佈上載或轉載等侵權行為（在此本人保留追究權利）。

本人問心無愧！事件至此，已嚴重損害本人的事業及聲譽，現在特此聲明，以正視聽，以釋眾疑；而早前我亦已就相關事件報警備案，在此先感謝正義善心的社會各界人士的關心和慰問。

在此再次聲明，對於任何有關本人的所有虛假陳述和不負責任言論者，本人保留一切的法律追究權利。

電子報案編號 ERC2309262073899

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撰文 : TOPick柴犬出動

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