大閘蟹來港難　立法會議員提兩招放蟹入港冀提升市民幸福感

▲ 近年從內地正常進口的大閘蟹數量有限。（資料圖片）

秋風一起，又進入蟹季，不少「蟹迷」已蠢蠢欲動。惟近年從內地正常進口的大閘蟹數量相當有限，可說是供不應求，市民亦難免要捱貴蟹。有見及此，近來隨着北上熱，不少愛蟹者已北上覓食，羅湖口岸更特設大閘蟹檔口擺賣。

立法會商界議員嚴剛今次就正常便捷進口大閘蟹事宜去信立法會食物安全及環境衞生事務委員會，提出兩招希望便利大閘蟹來港。

嚴剛引述業界話，目前無法正常便捷地大量進口大閘蟹的主要原因有兩個︰（1）未能順暢地獲得內地相關當局簽發的衞生證明書；（2）本港對二噁英等化學物質檢測能力不足，難在短時間內對進口大閘蟹進行大規模檢測。

至於部分從韓國轉口進入香港市場的大閘蟹，成本增加之餘亦要花費較多時間；還有透過非法走私方式進入香港的，既有食安風險，亦擾亂市場秩序。

嚴剛：助留港消費 吸引境外高端客

嚴剛認為，若香港能從內地正常便捷地進口大閘蟹，將有大量價格合理且品質優良的大閘蟹供港，「這有助於提升市民的生活品質和幸福感，同時也能夠把相關消費留在本港，並吸引對食品安全衞生要求高的境外高端客戶來港消費，進而促進香港經濟發展。」

嚴剛建議港府積極和內地合作，應盡快落實內地大閘蟹正常便捷進口香港。具體怎做？首先，他認為兩地政府要積極協商，提前安排香港大閘蟹進口事宜，確保衞生證明書能夠及時簽發。另外，為提升檢測能力，嚴剛認為，或可與內地合作進行檢測互認，藉助內地的檢測力量，在符合香港標準的前提下，在內地完成相關檢測。

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