【野豬傷人】野豬司徒拔道地盤傷6人　今年首9個月減至5宗

▲ 近年野豬出沒傷人個案已減少。（資料圖片）

漁護署今早接獲警方轉介，指司徒拔道一個地盤內發生野豬傷人事件，造成6人受傷，立即派出由10人組成的專隊到場捕捉，發現一頭野豬，惟最終被該頭野豬逃離現場。署方表示，野豬出沒或滋擾報告已由2021年超過1,400宗，降至2022年約1,100宗，今年截至9月的數字約770宗。而野豬傷人個案亦分別由2021年20宗及2022年36宗，減少至今年至今的5宗。

漁護署人員隨即在警方協助下在附近一帶山林繼續搜索，並於現場設置捕獸器。署方表示，今年以來，漁護署已於司徒拔道捕捉及人道處理了共8頭野豬，並將繼續密切關注該區野豬的出沒情況，包括今晚在司徒拔道及其他地點進行野豬捕捉行動。

2021年11月起，漁護署採取新措施，定期於有多頭野豬出沒、曾經發生野豬傷人個案或野豬可能對公眾構成危險的地點捕捉野豬並將其人道處理。另外漁護署接獲市民或其他政府部門報告有野豬在市區或民居附近出沒時，亦會採取行動捕捉野豬，使用麻醉槍捕捉野豬，並使用藥物注射將捕獲的野豬人道處理。

新措施實施至今，漁護署共人道處理超過630頭野豬，野豬滋擾黑點由2021年的63個下降至現時的28個，野豬出沒或滋擾報告數字亦由2021年超過1,400宗降至2022年約1,100宗，今年截至9月的數字約770宗。此外，野豬傷人個案亦分別由2021年20宗及2022年36宗，減少至今年至今的5宗。

署方提醒市民遇到野豬時應保持鎮定，切勿主動走近及干擾牠們，亦不應向野豬拋擲物件或驅趕牠們，以免因挑釁野豬而發生危險。如有需要，可躲在障礙物後，待野豬離開後才繼續前進。市民如發現有野豬被困，切勿自行處理，應立即致電1823通知漁護署跟進。如野豬對人身安全構成即時威脅，請立即致電999報警求助。而野生動物禁餵區擴展至全港，任何人如非法餵飼野生動物（包括野豬），一經定罪，最高可被罰款1萬元。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https：//bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https：//bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳雋妍