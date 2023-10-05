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【尋人】警方呼籲提供17歲失蹤男子消息　母親網上尋人：兒子無帶電話好擔心有事

社會 21:57 2023/10/05

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17歲男生曾憲哲自昨日（4日）下午在港鐵石門站最後露面後，便不知所蹤。（政府新聞處圖片）

一名17歲男生昨日（4日）離開學校後，最後於港鐵石門站露面後，便失蹤至今超過1日。有網上消息指該男生就讀於拔萃男書院，其雙親今在社平網站，呼籲市民協助尋人，警方同日亦發出該名失蹤男子消息。

綜合網上帖文及警方發放資料，失蹤男生曾憲哲身高1.63m、體重約50公斤、瘦身材、方面型、黃皮膚及蓄短黑髮。他最後露面時身穿校服，包括短袖白恤衫、黑長褲、黑皮鞋及戴黑色口罩。

曾太發帖指，兒子於昨午12時許離開位於旺角的學校後，接着由旺角東站乘搭屯馬綫往石門，八達通顯示兒子最後於下午1時27分在石門出閘，其後便不知所蹤。曾太亦指兒子身上沒有電話，「好擔心佢有事」，呼籲市民轉發訊息，協助尋人。

若任何人有失蹤男子消息，可聯絡曾太（電話：5191 3815），或通知香港失蹤人口調查組（電話2860 1040或9886 0034），或電郵至rmpu-hki@police.gov.hk與港島總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。

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責任編輯：馮琪雅

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