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【區議會】冀每區有民建聯參選　陳克勤倡政府派紀念品鼓勵投票

政治 00:01 2023/10/06

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民建聯主席陳克勤。(林宇翔攝)

2021年立法會選舉「區區有民建聯」，此現象勢將延續至12月舉行的區議會選舉。民建聯新任主席陳克勤透露，會爭取在44個直選選區都派人參選，希望未來「（民建聯）議辦梗有一間喺左近。」區選投票率是「硬任務」，惟陳克勤不欲估計投票率，只稱會呼籲選民投票，並指特區政府是宣傳第一責任人，建議贈送簡單紀念品，鼓勵選民投票。

上周當選民建聯主席的陳克勤，接受傳媒訪問回應關注。區選被視為其任內首個重任，新選制下，470名區議員分別由委任、地區委員會界別（間選）、地區直選及27名當然議員組成。一如外界所料，陳克勤表明，今屆不會派立法會議員參與區選，期望予新人更多從政空間，不過，19位立法會議員都會落場輔助，到不同區助選，而選委界議員亦會傳授經驗予地區委員會界別候選人，因選舉模式接近。

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委任方面，陳克勤表示，正整理推薦名單，會推薦有才能、有德行者，但該人是否民建聯成員，不是重要考慮因素，指民建聯人才庫計劃包括非民建聯成員。他認為，在地區工作知名度高，人脈比較廣，可參與直選；專業界別人士可能參與間選。

籲送簡單紀念品　鼓勵投票
至於投票率，陳克勤認為，港府是宣傳第一責任人，以往區議會都有宣傳活動，有嘉年華啟動禮明星呼籲投票，希望繼續有宣傳活動。民建聯最近亦向政府提議，可向市民送簡單紀念品，鼓勵出來投票。他舉例，1998年立法會選舉亦有送投票紀念卡，「少少紀念品鼓勵出來投票，當年引起收集熱潮。」

回應英語水平　「做學習型政團」

出道初期，陳克勤曾被網民質疑英語發音。被問到現時英語水平有否進步時，陳克勤指，民建聯除了要做治理型政團，也要做學習型政團，政黨發展要因應時代學習，「黨員和議員都要！」再被追問現時對自己的英文水平有無信心時，陳克勤說，「任何工作都可以再做好些，無論語文水平、議政能力，還是政策倡議。」

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記者：區綽彥

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