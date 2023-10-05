【施政報告2023】廠商會倡18區輪流辦主題活動　激活地區經濟

▲ 廠商會見李家超。（廠商會供圖）

新一份《施政報告》10月25日發表，廠商會今日與特首李家超會面，介紹多項建議，包括全港18區輪流舉辦具該區特色的主題活動，研究成立工業大學，以加快培育實用性技術人才。

會上，廠商會會長史立德指出，在出口貿易疲不能興的情況下，本地消費將繼續是香港經濟的「穩定器」，認為近日政府推出的「香港夜繽紛」項目反應不俗，反映香港民眾的購買力依然旺盛。他相信，只要有好的刺激策略，定能進一步釋放消費潛力。他期望當局能持續為夜經濟注入新元素，並建議由各區民政事務專員統籌，輪流在全港18區舉辦具該區特色的主題活動，藉此吸引旅客，「激活」地區經濟。

廠商會立法會代表吳永嘉建議盡快制定「香港工業發展藍圖」，並研究成立工業大學。他亦希望政府能積極運用傾斜性政策，優化本地的經營環境，增加企業投資製造業的誘因。

倡新界北設「通關緩衝帶」

至於北部都會區的發展規劃，廠商會常務副會長盧金榮建議港府，可與深圳政府聯合向中央爭取，在新界北設立「通關緩衝帶」，並對區內貨物、人員和資金進出內地實施特殊的便利化安排，借助大灣區在人力、供應鏈和市場等方面的優勢，彌補香港資源上的不足。

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責任編輯：趙居逸