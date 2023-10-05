  • 29°C
香港時間 : 20231005日 (週四) 22:37
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 林穎彤 杭州亞運 林作 名校專區 區區有好校 你好，我的大夫 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【施政報告2023】廠商會倡18區輪流辦主題活動　激活地區經濟

政治 22:29 2023/10/05

分享：

分享：

熱門 林穎彤 杭州亞運 林作 名校專區 區區有好校 你好，我的大夫 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

廠商會見李家超。（廠商會供圖）

新一份《施政報告》10月25日發表，廠商會今日與特首李家超會面，介紹多項建議，包括全港18區輪流舉辦具該區特色的主題活動，研究成立工業大學，以加快培育實用性技術人才。

會上，廠商會會長史立德指出，在出口貿易疲不能興的情況下，本地消費將繼續是香港經濟的「穩定器」，認為近日政府推出的「香港夜繽紛」項目反應不俗，反映香港民眾的購買力依然旺盛。他相信，只要有好的刺激策略，定能進一步釋放消費潛力。他期望當局能持續為夜經濟注入新元素，並建議由各區民政事務專員統籌，輪流在全港18區舉辦具該區特色的主題活動，藉此吸引旅客，「激活」地區經濟。

廠商會立法會代表吳永嘉建議盡快制定「香港工業發展藍圖」，並研究成立工業大學。他亦希望政府能積極運用傾斜性政策，優化本地的經營環境，增加企業投資製造業的誘因。

倡新界北設「通關緩衝帶

至於北部都會區的發展規劃，廠商會常務副會長盧金榮建議港府，可與深圳政府聯合向中央爭取，在新界北設立「通關緩衝帶」，並對區內貨物、人員和資金進出內地實施特殊的便利化安排，借助大灣區在人力、供應鏈和市場等方面的優勢，彌補香港資源上的不足。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：趙居逸

相關文章

【施政報告2023】青評會倡啟德興建新一條過海隧道　境外專才買家印花稅「先免後徵」
21:51 2023/09/18
【施政報告2023】青評會倡啟德興建新一條過海隧道　境外專才買家印花稅「先免後徵」
【施政報告】李家超︰將在《施政報告》提政策措施　為香港經濟再添新動能
17:56 2023/09/29
【施政報告】李家超︰將在《施政報告》提政策措施　為香港經濟再添新動能
【十一國慶】李家超勉港人努力團結再創輝煌　預告施政報告惠民生、拼經濟、做實事
13:39 2023/10/01
【十一國慶】李家超勉港人努力團結再創輝煌　預告施政報告惠民生、拼經濟、做實事

你可能感興趣

【施政報告2023】青評會倡啟德興建新一條過海隧道　境外專才買家印花稅「先免後徵」
21:51 2023/09/18
【施政報告2023】青評會倡啟德興建新一條過海隧道　境外專才買家印花稅「先免後徵」
【施政報告】李家超︰將在《施政報告》提政策措施　為香港經濟再添新動能
17:56 2023/09/29
【施政報告】李家超︰將在《施政報告》提政策措施　為香港經濟再添新動能
【十一國慶】李家超勉港人努力團結再創輝煌　預告施政報告惠民生、拼經濟、做實事
13:39 2023/10/01
【十一國慶】李家超勉港人努力團結再創輝煌　預告施政報告惠民生、拼經濟、做實事
經濟 大灣區 吳永嘉 香港 商會 立法會 施政報告 深圳 貿易 李家超

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【全港尋人】17歲男拔生失蹤超過25小時 港媽網上尋人：好擔心有事
【全港尋人】17歲男拔生失蹤超過25小時 港媽網上尋人：好擔心有事
【颱風消息】小犬重創台灣蘭嶼　梁榮武：各預報移動路徑仍未一致
【颱風消息】小犬重創台灣蘭嶼　梁榮武：各預報移動路徑仍未一致