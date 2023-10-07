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【秋冬新品】人氣角色化身草泥馬抱枕　Kakao Friends為秋冬添暖意

休閒消費 11:51 2023/10/07

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Ryan與春植化身草泥馬抱枕

韓國國民卡通Kakao Friends的一眾角色非常受歡迎，尤其是主角Ryan，牠原本是非洲東東島的王子，因嚮往自由而逃離東東島，但Ryan竟是一隻沒有鬃毛的小獅子，看起來就像小熊，非常可愛！

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小貓春植最愛吃蕃薯

Ryan在路邊收養的小貓春植可算是新角色，但一登場已很受歡迎，春植外表帶點傻氣，與一般的小貓不同，牠不懂得用兩腳起立走路，又不喜歡吃魚吃貓糧，最喜歡吃蕃薯。

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Ryan與春植化身草泥馬抱枕

Ryan與春植作為Kakao Friends兩大人氣角色，最近兩者化身成草泥馬（羊駝）抱枕，成為Kakao Friends秋冬新品，相信又會成為必搶Item！套住Ryan的草泥馬抱枕是米白色，而套住春植的草泥馬抱枕是棕色，毛茸茸軟棉棉的，看起來已充滿暖意，如果冬天抱著它們睡覺，一定會發個美夢。

根據官網顯示，每個抱枕現時售價為49,000韓元（約284港元）。

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責任編輯：Kiwi Lee

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