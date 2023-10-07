  • 25°C
香港時間 : 20231009日 (週一) 01:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 颱風小犬 杭州亞運 名校專區 區區有好校 你好，我的大夫 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【夫妻情深】患癌太太剃髮化療難過落淚 暖心丈夫陪同剃光頭相擁而泣

11:26 2023/10/07

分享：

分享：

熱門 颱風小犬 杭州亞運 名校專區 區區有好校 你好，我的大夫 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

患癌妻子剃髮，丈夫不忍妻子一人受苦，於是當場將自己頭髮也剃光。(網上圖片)

馬來西亞一名愛妻深切的丈夫，本為患癌妻子剃髮並拍片集氣，豈料期間不忍妻子一人受苦，竟然當場將自己頭髮也剃光，妻子見狀流下感動的眼淚，最後兩夫妻相擁而泣，場面令人既心酸又催淚。網民看後紛紛送上祝福，祈求妻子早日康復，戰勝癌魔。

最新影片推介

TOPick診症室
【TOPick診症室】20歲女大學生減肥成癮　同時患上厭食症及暴食症

綜合馬來西亞傳媒報道，該名暖心丈夫艾容日前幫助患癌妻子剃髮，並將相關影片上傳到其經營服飾生意的社交媒體帳號上，影片名為「抗癌戰士，所有人都愛你」。當中片段顯示，艾容站在妻子身後幫妻子剃光頭髮，妻子身上當時圍著理髮圍巾，眼睜睜看著自己秀髮一束束落下，直至頭髮剔光，妻子不禁落下難過的眼淚。

點擊圖片放大
+3
+2

眼見妻子啜泣，艾容作出安慰，同時被妻子情緒感染下，毅然舉起理髮器往自己頭頂一剃，妻子一臉驚訝想制止，但丈夫堅決陪伴，在剃髮期間更多次靠著妻子肩膀，表達對妻子的愛意，最後夫妻二人相擁而泣。

影片迄今為計累計10萬次點擊及1萬個留言，網民紛紛表示觀看過後無不被兩人所感動，同時祈禱他的妻子早日康復，戰勝癌魔，為他們打氣。當中更不乏網民分享自己與癌症戰鬥5至10年的故事，至今仍未放棄治療，鼓勵他們保持希望。

艾容表示，妻子今年接受切除腹部腫瘤，被診斷為卵巢癌一期，目前正進行第二次化療，惟癌細胞已擴散致第二期癌症，令她病情時好時壞，令人擔憂。他坦言，拍片主要是純粹紀念，希望孩子長大後能了解媽媽抗癌的經歷，而他自言並未想過片段會如此受關注，並感謝網民的支持。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰羅嘉欣

相關文章

【新手爸媽】坐月培養與老公湊B默契　Selina：媽媽開心母乳才會多
11:41 2023/10/05
【新手爸媽】坐月培養與老公湊B默契　Selina：媽媽開心母乳才會多
【養妻活兒】為滿足惡妻要求及養活兩幼兒 男子被逼日打幾份工終捱病決心離婚
16:52 2023/10/05
【養妻活兒】為滿足惡妻要求及養活兩幼兒 男子被逼日打幾份工終捱病決心離婚
【天賜禮物】子女將投身社會以為快「甩難」　結婚27年人妻再懷孕崩潰：又要重頭開始
16:34 2023/10/05
【天賜禮物】子女將投身社會以為快「甩難」　結婚27年人妻再懷孕崩潰：又要重頭開始

你可能感興趣

【新手爸媽】坐月培養與老公湊B默契　Selina：媽媽開心母乳才會多
11:41 2023/10/05
【新手爸媽】坐月培養與老公湊B默契　Selina：媽媽開心母乳才會多
【養妻活兒】為滿足惡妻要求及養活兩幼兒 男子被逼日打幾份工終捱病決心離婚
16:52 2023/10/05
【養妻活兒】為滿足惡妻要求及養活兩幼兒 男子被逼日打幾份工終捱病決心離婚
【天賜禮物】子女將投身社會以為快「甩難」　結婚27年人妻再懷孕崩潰：又要重頭開始
16:34 2023/10/05
【天賜禮物】子女將投身社會以為快「甩難」　結婚27年人妻再懷孕崩潰：又要重頭開始
夫妻之道 網絡熱話 社交平台 結婚 手術 化療 媒體 癌症 卵巢癌

最高瀏覽

【颱風消息】天文台11時50分改掛八號波　至少維持至明早11時【不斷更新】
【颱風消息】天文台11時50分改掛八號波　至少維持至明早11時【不斷更新】
【外傭風假】8號風球外傭無假放？ 打風下僱主必讀4件事
【外傭風假】8號風球外傭無假放？ 打風下僱主必讀4件事