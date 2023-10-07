【夫妻情深】患癌太太剃髮化療難過落淚 暖心丈夫陪同剃光頭相擁而泣

▲ 患癌妻子剃髮，丈夫不忍妻子一人受苦，於是當場將自己頭髮也剃光。(網上圖片)

馬來西亞一名愛妻深切的丈夫，本為患癌妻子剃髮並拍片集氣，豈料期間不忍妻子一人受苦，竟然當場將自己頭髮也剃光，妻子見狀流下感動的眼淚，最後兩夫妻相擁而泣，場面令人既心酸又催淚。網民看後紛紛送上祝福，祈求妻子早日康復，戰勝癌魔。

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綜合馬來西亞傳媒報道，該名暖心丈夫艾容日前幫助患癌妻子剃髮，並將相關影片上傳到其經營服飾生意的社交媒體帳號上，影片名為「抗癌戰士，所有人都愛你」。當中片段顯示，艾容站在妻子身後幫妻子剃光頭髮，妻子身上當時圍著理髮圍巾，眼睜睜看著自己秀髮一束束落下，直至頭髮剔光，妻子不禁落下難過的眼淚。

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眼見妻子啜泣，艾容作出安慰，同時被妻子情緒感染下，毅然舉起理髮器往自己頭頂一剃，妻子一臉驚訝想制止，但丈夫堅決陪伴，在剃髮期間更多次靠著妻子肩膀，表達對妻子的愛意，最後夫妻二人相擁而泣。

影片迄今為計累計10萬次點擊及1萬個留言，網民紛紛表示觀看過後無不被兩人所感動，同時祈禱他的妻子早日康復，戰勝癌魔，為他們打氣。當中更不乏網民分享自己與癌症戰鬥5至10年的故事，至今仍未放棄治療，鼓勵他們保持希望。

艾容表示，妻子今年接受切除腹部腫瘤，被診斷為卵巢癌一期，目前正進行第二次化療，惟癌細胞已擴散致第二期癌症，令她病情時好時壞，令人擔憂。他坦言，拍片主要是純粹紀念，希望孩子長大後能了解媽媽抗癌的經歷，而他自言並未想過片段會如此受關注，並感謝網民的支持。

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責任編輯︰羅嘉欣