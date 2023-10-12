【活得健康啲】秋燥易誘發皮炎咳嗽過敏　中醫教煮潤肺養顏湯水

▲ 秋燥易誘發皮炎咳嗽過敏症狀，中醫推薦滋潤湯水潤肺養顏。

秋意漸起，乾燥問題逐漸浮現。除了搽潤膚霜為皮膚做保濕，體内臟腑都需要滋潤。TOPick訪問註冊中醫師張玉珊，為大家推薦最適合秋冬季節飲用的滋潤湯水及養生貼士，由内至外潤肺養顔。

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張玉珊醫師表示，由廿四節氣中的「立秋」開始，屬於真正入秋；再到「處暑、白露、秋分、寒露、霜降」期間，都屬於秋季。以2023年為例，秋季時長為8月8日至11月7日。

而秋天在各個階段都有不同特性。張醫師提及，「秋分」當日，是陽氣和陰氣在地面和地下都平等的節氣。「秋分」之前，陽氣在地面上較多，因此仍感受到天氣炎熱，容易有溫燥情況；「秋分」之後，陽氣在地底較多，因此天氣變得較為清涼，容易感受到涼燥情況。但整體來說，秋季日間溫差較大，降雨量逐漸減少，形成乾燥的天氣，人體也相應會被「秋燥」影響。

「秋燥」影響肺部及腸胃健康

張醫師解釋，秋燥會令人體水份流失，皮膚變乾，容易出現口渴、喉嚨乾、鼻黏膜出血、敏感皮炎、濕疹、皺紋等情況。加上天氣轉變，日間溫差較大，身體容易受溫燥、涼燥之邪，易誘發鼻敏感、哮喘等肺系過敏，及出現外感咳嗽等症狀。當中又以肺部、腸胃最容易受不良影響：

在中醫角度，肺臟和腸胃，容易受燥邪影響。「肺主皮毛，胃家主升降」，所以秋燥會較多影響皮膚、肺部及腸胃。而陰血虛弱、燥熱的體質，特徵是容易乾燥內熱，所以會容易被秋燥影響。

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3款滋潤食療抗秋燥

為對抗秋燥，除了表皮加强保濕，體内臟腑都需要滋潤。張醫師指出，人的整體會受到臟腑功能影響，如果臟腑功能不足，身體健康就會受到威脅。所以需要內外兼顧，才能相得益彰。她為大家推薦3款滋潤食療，分別包括湯水、糖水及茶飲，有效滋陰潤肺兼養顔：

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記者：張沛