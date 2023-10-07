【浸大約章】浸大生斥校方以背景定義學生不公　「紅綫」模糊恐窒礙學生會重組

▲ 浸大學生會臨時行政委員會財務委員陳俊暹批校方只憑背景定義學生不公平。（資料圖片）

浸會大學近日宣布推出「學生組織領袖約章」，要求所有擬「上莊」的學生簽署聲明，浸大學生會臨時行政委員會質疑校方憑背景定義學生的做法不公平，又批評「紅綫」模糊，或令學生「上莊」意欲大減，甚至影響學生會重組。

浸大學生會臨時行政委員會財務委員陳俊暹指，學生會對校方推出約章持反對態度，形容大學有現行機制處理學生紀律問題，現時若被指違反大學行為標準，學生需跟學生事務主任或指定人員面談，沒必要再定立約章「審查」學生，強調有關做法只會突顯校方不信任學生。

對於約章聲明要求學生申報過去3年內曾否在本港或其他地方被刑事調查、檢控或定罪，陳質疑校方憑背景定義學生，做法不公平，又批評校方過分限制學生「上莊」自由，且「紅綫」模糊，「係咪喺IG出貼文，被校方話影響校譽，就冇得上莊？」

浸大學生會幹事會斷莊3年後，新一屆內閣「滄溟」今年4月上任，隨即遭校方以接獲投訴指其在網上發布資料對「過去事件」描述誇大、缺乏事實根據及偏頗，不符社會標準和價值觀，校方裁定投訴成立及紀律處分相關學生。浸大學生會幹事會5月8日深夜在社交平台表示，校方事隔3周也未有提供調查報告，批評校方有礙學生上訴，造成不公，並無法執行會務，故宣布決定全體總辭。陳俊暹稱，學生會換屆選舉一般在2月舉行，補選則在3月，但相信校方推出約章，將令同學對「上莊」卻步，繼而影響學生會重組。

被問及校方曾否就推出約章諮詢學生，陳俊暹說，校方在7月尾和8月初，曾跟學生會及其他學生組織展開2次諮詢，會上曾向校方建議在上訴機制加入學生代表，因學生組織以服務學生為主，非只面向校方，惟遭校方以上訴過程耗時太長為由拒絕，他們擬聯同其他學會跟校方再溝通。浸大目前就評核學生是否「適合」出任學生組織幹事，設有覆核上訴機制，詳情即看：【下一頁】。

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記者：梁薾心