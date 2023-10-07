【浸大約章】浸大生斥校方以背景定義學生不公 「紅綫」模糊恐窒礙學生會重組
浸會大學近日宣布推出「學生組織領袖約章」，要求所有擬「上莊」的學生簽署聲明，浸大學生會臨時行政委員會質疑校方憑背景定義學生的做法不公平，又批評「紅綫」模糊，或令學生「上莊」意欲大減，甚至影響學生會重組。
浸大學生會臨時行政委員會財務委員陳俊暹指，學生會對校方推出約章持反對態度，形容大學有現行機制處理學生紀律問題，現時若被指違反大學行為標準，學生需跟學生事務主任或指定人員面談，沒必要再定立約章「審查」學生，強調有關做法只會突顯校方不信任學生。
對於約章聲明要求學生申報過去3年內曾否在本港或其他地方被刑事調查、檢控或定罪，陳質疑校方憑背景定義學生，做法不公平，又批評校方過分限制學生「上莊」自由，且「紅綫」模糊，「係咪喺IG出貼文，被校方話影響校譽，就冇得上莊？」
浸大學生會幹事會斷莊3年後，新一屆內閣「滄溟」今年4月上任，隨即遭校方以接獲投訴指其在網上發布資料對「過去事件」描述誇大、缺乏事實根據及偏頗，不符社會標準和價值觀，校方裁定投訴成立及紀律處分相關學生。浸大學生會幹事會5月8日深夜在社交平台表示，校方事隔3周也未有提供調查報告，批評校方有礙學生上訴，造成不公，並無法執行會務，故宣布決定全體總辭。陳俊暹稱，學生會換屆選舉一般在2月舉行，補選則在3月，但相信校方推出約章，將令同學對「上莊」卻步，繼而影響學生會重組。
被問及校方曾否就推出約章諮詢學生，陳俊暹說，校方在7月尾和8月初，曾跟學生會及其他學生組織展開2次諮詢，會上曾向校方建議在上訴機制加入學生代表，因學生組織以服務學生為主，非只面向校方，惟遭校方以上訴過程耗時太長為由拒絕，他們擬聯同其他學會跟校方再溝通。浸大目前就評核學生是否「適合」出任學生組織幹事，設有覆核上訴機制，詳情即看：【下一頁】。
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記者：梁薾心