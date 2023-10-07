【風暴消息】幼稚園及部分特殊學校今日停課　一文看清受影響設施及服務【不斷更新】

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教育局宣布，由於三號熱帶氣旋警告信號現正生效，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日（7日）停課，但上述學校須保持校舍開放，同時實施應變措施，照顧已返抵學校的學生，並在安全的情況下，方可安排學生返家。

社會福利署勸諭市民不要送子女或家人到幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心或包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，但市民如有需要送子女或家人到中心或服務單位，可先與中心或服務單位聯絡以確定其開放時間。

康樂及文化事務署指，由於天氣惡劣關係，救生員未能乘坐船隻前往西貢區廈門灣泳灘及三星灣泳灘執勤，該兩個泳灘的救生服務已經暫停，直至另行通知，市民請勿在該些泳灘游泳。

西九文化區表示，「西九主辦：自由爵士音樂節」所有戶外節目，包括竹翠公園、海濱草坪西面，海濱草坪東面及藝術公園大草坪戶外舞台之節目及表演，將會取消，所有戶外市集和其他攤位亦不會營業。音樂節於室內舉行的節目，包括自由空間大盒、細盒、M+光庭，將如期進行。今天原訂於竹翠公園舉行的售票節目Jazzscapes，其中李曉川.樂者、Richard Bona及Nduduzo Makhathini的演出將提早於今天下午1:00起於留白Livehouse舉行，觀眾並不需要持票觀看。

持有昨日及今日竹翠公園Jazzscapes單日票的觀眾，可保留門票於周日入場觀賞竹翠公園Jazzscapes的表演。若需安排退票，就要保留電子門票，退票安排容後公布；而有關明日的活動安排，大會將視乎天氣情況容後公布。

迪士尼宣布，樂園今日如常開放，並按相關法例暫停運作戶外遊樂設施。有關樂園最新之演出時間及遊樂設施開放安排，請查閱官方手機應用程式，或向演藝人員查詢。昂坪360亦宣布，纜車服務暫停。

旅遊事務署宣布取消今晚的「幻彩詠香江」。發展局早前也已宣布取消昨日至明日在灣仔海濱及堅尼地城卑路乍灣海濱市集。

交通

運輸署表示，坪洲街渡往返愉景灣和梅窩的渡輪服務暫停。

三號強風信號現正生效，颱風小犬今日（7日）逐漸靠近本港，天文台表示，小犬在凌晨時分稍為增強，已提升為強颱風，環流變得更緊密，本港風力正逐漸增強；由於小犬的烈風區與香港仍有一段距離，三號強風信號今日大部分時間維持。

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責任編輯：TOPick港聞組