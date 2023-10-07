【風暴消息】3號風球今日間維持　颱風小犬增強為強颱風

▲ 今日本港風勢將會增強。（資料圖片）

三號強風信號現正生效，颱風小犬今日（7日）逐漸靠近本港，天文台表示，小犬在凌晨時分稍為增強，已提升為強颱風，本港風力正逐漸增強。由於小犬的環流相當緊密，其烈風區會與香港維持一段距離，本港今日普遍受到烈風影響的機會不大。天文台今晨4時45分，由昨晚原先預測三號強風信號至少維持至今早8時，更新為今日大部分時間維持。

天文台表示，小犬在凌晨時分，採取一個較為西南的方向移動，速度有所減慢。現時本港風力正逐漸增強，部分地區吹強風，與其相關的驟雨今早影響本港。

早上7時，強颱風小犬集結在香港之東南約200公里，預料向西移動，時速約10公里，中心附近最高持續風速為每小時155公里，橫過廣東沿岸海域。

▲ 小犬預測路徑（天文台）

按照現時預測路徑，小犬將於明日日間在香港以南150公里內掠過。受小犬及東北季候風的共同影響，本港風力會進一步增強，部分地區尤其南部可能吹烈風。天文台屆時會視乎小犬的強度、移動速度，以及與其相關烈風區與香港的距離，評估是否需要發出更高的熱帶氣旋警告信號。

在過去一小時，橫瀾島、沙洲及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時48、48及41公里，最高陣風分別超過每小時57、58及56公里。



今日本港吹強風程度偏北風，風勢逐漸增強。多雲，有幾陣狂風驟雨，稍後雨勢較為頻密。氣溫介乎24至28度。明日及星期一風勢頗大及有狂風驟雨，雨勢有時頗大，天氣較涼。

「秋颱」遇上東北季候風，但減弱幅度未如預期。



東北季候風會會令「秋颱」減弱，不過小犬減弱幅度未如預期。香港氣象學會發言人梁榮武解釋，颱風有如一個正在旋轉的陀螺，東北季候風就似在旁邊擦過，令其旋轉速度加速。不過若在深秋或初冬的東北季候風，夠乾燥和凍，熱帶氣旋才會減弱得較快。



責任編輯：吳雋妍