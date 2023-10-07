  • 25°C
香港時間 : 20231009日 (週一) 01:57
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 颱風小犬 杭州亞運 名校專區 區區有好校 你好，我的大夫 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【風暴消息】3號風球今日間維持　颱風小犬增強為強颱風

社會 07:03 2023/10/07

分享：

分享：

熱門 颱風小犬 杭州亞運 名校專區 區區有好校 你好，我的大夫 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

今日本港風勢將會增強。（資料圖片）

三號強風信號現正生效，颱風小犬今日（7日）逐漸靠近本港，天文台表示，小犬在凌晨時分稍為增強，已提升為強颱風，本港風力正逐漸增強。由於小犬的環流相當緊密，其烈風區會與香港維持一段距離，本港今日普遍受到烈風影響的機會不大。天文台今晨4時45分，由昨晚原先預測三號強風信號至少維持至今早8時，更新為今日大部分時間維持。

天文台表示，小犬在凌晨時分，採取一個較為西南的方向移動，速度有所減慢。現時本港風力正逐漸增強，部分地區吹強風，與其相關的驟雨今早影響本港。

TOPick診症室
【TOPick診症室】20歲女大學生減肥成癮　同時患上厭食症及暴食症

早上7時，強颱風小犬集結在香港之東南約200公里，預料向西移動，時速約10公里，中心附近最高持續風速為每小時155公里，橫過廣東沿岸海域。

小犬預測路徑（天文台）

按照現時預測路徑，小犬將於明日日間在香港以南150公里內掠過。受小犬及東北季候風的共同影響，本港風力會進一步增強，部分地區尤其南部可能吹烈風。天文台屆時會視乎小犬的強度、移動速度，以及與其相關烈風區與香港的距離，評估是否需要發出更高的熱帶氣旋警告信號。

在過去一小時，橫瀾島、沙洲及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時48、48及41公里，最高陣風分別超過每小時57、58及56公里。

今日本港吹強風程度偏北風，風勢逐漸增強。多雲，有幾陣狂風驟雨，稍後雨勢較為頻密。氣溫介乎24至28度。明日及星期一風勢頗大及有狂風驟雨，雨勢有時頗大，天氣較涼。
「秋颱」遇上東北季候風，但減弱幅度未如預期。

東北季候風會會令「秋颱」減弱，不過小犬減弱幅度未如預期。香港氣象學會發言人梁榮武解釋，颱風有如一個正在旋轉的陀螺，東北季候風就似在旁邊擦過，令其旋轉速度加速。不過若在深秋或初冬的東北季候風，夠乾燥和凍，熱帶氣旋才會減弱得較快。

責任編輯：吳雋妍

天氣 香港 日本 天文台 颱風

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【颱風消息】天文台11時50分改掛八號波　至少維持至明早11時【不斷更新】
【颱風消息】天文台11時50分改掛八號波　至少維持至明早11時【不斷更新】
【外傭風假】8號風球外傭無假放？ 打風下僱主必讀4件事
【外傭風假】8號風球外傭無假放？ 打風下僱主必讀4件事