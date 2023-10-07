呂方太太被楊詩敏舊愛追數　邵子風：我直接搵《東張》

▲ 呂方一家三口。

現年59歲的呂方在2020年與年紀比他細16年的伍惠寶在2020年結婚，二人在同年8月誕下愛情結晶Emma，一家三口不時在社交平台放閃。

而伍惠寶為餸菜包送公司Fresh to Go的創辧人，早前其公司更進軍電子收費平台，與不少超市及著名烹飪頻道合作，有指她身家已逾半億，享「網絡街市天后」稱號。

但近日楊詩敏（蝦頭）舊愛兼前經理人邵子風在社交平台向伍惠寶追債，指對方欠他70萬元。

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雙方各執一詞

邵子風公開與伍惠寶在2019年的對話截圖，對方回覆會限時內付清70萬元，若攤分兩年會還80萬元。邵子風稱2018年付100萬，但2020年才追回30萬，又稱這筆數外，還未計她騙其他同學的錢：「我直接搵《東張》開你兩公婆波！睇吓邊個要面子多啲！」

不過，另一方面伍惠寶留言回覆邵子風指，對方多年來對她騷擾。

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據伍惠寶指，這筆錢涉投資退股的紛爭：「5年前你主動找我，想投資當時公司的業務，而且要到我公司做marketing月薪3萬，但經過半年後，幾乎有4個月見你唔到，要做嘅嘢都無出現過，於是我向你提出不用上班，你便立即向我提出取回所有投資的金額，然後不停嚷着話我呃你錢！」

同時，她並表示事件不涉借錢，對方白紙黑字入股，有文件做證。