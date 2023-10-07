【猝死危機】資深藝人行山途中心臟病發猝死 醫生列猝死前6大危險先兆示警

▲ 張詠華是大馬資深演員，平日喜歡行山。

馬來西亞籍資深藝人張詠華今年9月27日登山時，疑似心臟病發昏倒，送院搶救後不治，終年51歲，令人惋惜。馬來西亞報道指，張詠華去年發現因心血管阻塞接受手術，術後靠服藥控制，噩耗傳出後震驚演藝圈，真正死因仍待調查。

張詠華是大馬資深演員，曾出演過《娘惹相思格》、《開餐吧！ 吃貨小妹》、《千門八將》、《重案狙擊II》等戲劇，更在2017年以《我要放假》獲得金視獎「最佳男配角」的殊榮。

近年經常出現猝死的不幸新聞，早前台灣有選手比賽後搭乘飛機返台途中突然猝死，死因經判斷是心血管疾病而造成猝死。台灣義大醫院家醫科主治醫師洪暐傑當時在個人fb上示警，分享猝死前6大徵兆及高危因素。

義大醫院家醫科主治醫師洪暐傑分析，心臟停止跳動或心臟輸出的血液不夠，無法維持血液循環及身體持續運作，這種與心臟有關的猝死稱為「心因性猝死」，香港醫學界則稱為心源性猝死，即突發性心跳停止，是運動猝死事件中常見的醫療死因 。

洪暐傑表示，過去研究發現，通常猝死是發生在徵兆出現後的一小時內，一旦有危險徵兆，須盡快就醫評估。同時要注意的是，幾乎一半的病患在失去意識前沒有症狀，因此平常應注意生活方式，以及注意和心源性猝死有關的危險因子。

猝死前6大徵兆：

胸痛、胸悶、胸口不適

呼吸喘、急促

全身無力、快暈倒的感覺

心悸

冒冷汗

頭暈、嘔心想吐

洪暐傑分析，造成心源性猝死高危險因素，包括家族有心血管疾病、吸煙、高血壓、高血脂（膽固醇過高）、肥胖、糖尿病、，以及缺少運動的生活模式。而避免心因性猝死最有效方式，包括控制血壓、控制好膽固醇與血糖、控制體重，每週運動3次以上，並達到150分鐘、戒煙。

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