【巨額禮金】丈夫公婆超級節儉卻欠債纍纍　 妻子逼供揭真相怒斥父母「賣女」

▲ 巨額禮金令夫婦二人負債累累。

各處鄉村各處例，中國有些地方的習俗以禮金高昂，江西就排名第一，網傳去年全國禮金排行榜上，江西因男女比例失衡，以不含車房的38萬元(約港幣40.7萬)高居榜首。江西一名女子嫁夫8年，發現丈夫每月將大部份薪水還債，平日節儉的老爺奶奶也負債纍纍。女子追問丈夫，才得知原來兩人結婚時，女方父母向男家索68萬人民幣禮金（約港幣73萬），因數目太大，夫家只好借錢再分期攤還。

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控訴父母「賣女兒」

根據內地傳媒報道，江西一名女子在社交網發文，控訴父母巨額禮金，有如「賣女兒」，她指8年前與丈夫結婚，發現夫家經濟很拮据，她不介意，更與丈夫齊齊努力工作幫忙還債，但多年來兩人辛苦賺到的錢，大部分都要用來還債，初時她問為何債務如此多，夫家都不肯告訴她，直到近日在她逼問下，丈夫才告訴她真相。

原來兩人結婚時，女子的父母向他索取68萬人民幣（約港幣73萬）禮金，男家父母不想拆散他們，只好到處跟親戚、朋友借錢，最終才籌足禮金，但卻因此負債纍纍。

發現父母沒給嫁妝

當初女子也知道這筆巨額禮金，但她以為父母會給夫家「嫁妝」，所以沒有追問，想不到父母竟一毛不拔，令她感到後悔及無地自容。她說與丈夫婚後過得很幸福，老爺奶奶亦對她很好，唯一難受的是要四出打工還債及生活拮据。

她指，若父母願意給她一半作嫁妝，丈夫也不用捱得如此辛苦，她痛心自責，認為父母根本是「賣女兒」，也在猶豫到底該不該回家質問父母，但亦擔心會令雙方家庭發生衝突，但若忍氣吞聲，又覺得對不起丈夫一家。

就此事件引起網民熱論，不少網民狠批禮金陋習，認為女子父母行為相當過分︰「這就是賣女兒」、「苛扣女兒嫁妝的父母真的不配做父母」，又着她要好好對待夫家︰「68萬元不是小數目，他們卻無條件同意，然後偷偷地借了貸款」。

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