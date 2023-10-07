91歲劉兆銘罕有出席公開活動　Ming Sir精神飽滿成被「集郵」對象

現年91歲劉兆銘（Ming Sir）公認演技精湛，不過在2020年參演ViuTV劇《歎息橋》後沒有再演出，令影迷不可再欣賞Ming Sir出眾演技。

近年，Ming Sir已深居簡出，只偶爾與朋友私人敘舊，比如吳鎮宇、黃秋生等，他們並在網上分享合照，可見Ming Sir深受後輩尊重及愛護。另外，今年在8月，他有到西九參觀劉德華的「1/X劉德華的藝術空間」藝術展。

但Ming Sir已甚少席公開應酬活動，直到幾日前，他在著名鋼琴家蔡崇力相伴出席香港文化界國慶酒會，從相中所見，雖然Ming Sir要用拐杖，不過笑容滿臉，精神非常好，而眾晚輩藝術家一見Ming Sir都爭相「集郵」。

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遠赴法國學舞

事實Ming Sir是出色演員外，也是位舞者，甚至是香港舞蹈界開荒牛。1931年10月13日於香港出生的他，年青時已毅然隻身漂洋過海到法國苦練舞蹈，更獲發獎學金到法國康城古典芭蕾舞研究中心習舞。

他曾為「第十五屆香港藝術發展獎頒獎禮」接受訪問時，稱讚現時年青舞者道：「唔辛苦唔得架，苦功係要練，好似紥馬都係一樣，我自己覺得好欣賞現在嘅年青人，佢哋比我哋幸運好多，捱苦多好多，捱得多啲嘢先會靚，以前我哋無時間靚，無時間做靚先出嚟，我哋到一半就要出嚟演出。」

此外，Ming Sir並坦言：「我哋喺好艱難裏面都能得到快樂，呢種快樂係有血有肉，好大決心先搵到呢種快樂，依家都係一樣」。

▲ Ming Sir年青時。

演活無數經典角色

而Ming Sir是最早期在國際間嶄露頭角的香港舞蹈家，為首位替法國舞蹈家編舞的華人，並曾於比利時國家芭蕾舞團擔任舞者及編導。後來，他回香港後開設舞蹈學校培養年青演員。

至於Ming Sir會由舞者成為演員，為在70年代，他為TVB《歡樂今宵》任舞蹈主任，而在1975年客串演TVB電視單元劇《群星譜》。在1979年，徐克獨具慧眼，電影處男作《蝶變》邀劉兆銘演出，此片也是劉兆銘第一次參演電影，而且更是當男一。

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之後，Ming Sir演出無數經典影視劇，比如：《千王群英會》、《射鵰英雄傳》系列、《新紮師兄》、《今生無悔》、《原振俠》、《倩女幽魂》系列、《法內情》等。

在2002年，Ming Sir獲《舞蹈年獎200》傑出成就獎。在2013年，獲港府頒發「榮譽勳章」，以表揚他對演藝文化界的貢戲。

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