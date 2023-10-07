【濫用公屋】港媽小紅書分享6百呎海景公屋 被網民踢爆疑花400萬深圳置業

▲ 港媽被質疑內地有物業卻在香港享用公屋福利。

房委會自10月起收緊公屋富戶政策，申報物業縮短至每兩年一次。有港媽最近在小紅書分享自己可眺望海景的600呎公屋單位，月租僅需2,200元，更形容自己能擁有這樣的物業非常幸運。不過，有眼利的網民卻踢爆一名與港媽樣貌相似的人，曾於2018年在社交平台上傳影片，分享自己用了400萬元人民幣購入深圳一個逾2,000呎的單位，被網民質疑濫用公屋。

該名港媽最近接受專門拍攝港人居住環境的小紅書博主訪問，身穿粉紅色緊身運動套裝的她操普通話夾雜少量廣東話，她自己是全職媽媽，有兩個子女，現時在香港居住的公屋樓高40層，每層有8戶，600呎公屋單位月租2,200元。

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獲配600呎海景公屋

從影片片中可見，她的單位空間闊落，有3房1廳，窗外更可看到海景，遠眺機場、大嶼山和纜車，估計單位位於東涌。她指因為家庭人數較多，因此獲配大單位。她又跟博主分享主人房環境，房內有雙人床和化妝枱，子女房則有一張碌架床和書桌，另外還有一間「保母房」，是之前菲傭住的，但因她現時不用上班，可全職照顧子女，便沒再請外傭。

港媽又指，該單位獲分配時是「毛坯房」（清水樓），「上樓」後裝修和髹油花不到10萬，鞋櫃、雪櫃等家具則從「淘寶」網購，廚房空間亦頗大，有雙爐頭、洗衣機、櫥櫃、吊櫃等，她稱自己花費不少心思設計，櫃子都是訂製。更大讚公屋地理位置佳，坐3個站就能到主題樂園，更說︰「非常幸運能分到一個這樣的房子」。

▲ 港媽被質疑內地有物業卻在香港享用公屋福利。

網民質疑來港呃公屋

港媽的分享吸引不少網民收看，不過卻有網民發現疑似該名港媽，曾於2018年在內地社交網站「微博」上發文，當時她自稱「在深圳買房了，今天敲定首付，非常開心」，更懷疑曾以「香港寶媽」的身分拍片介紹單位，當時她透露自己月薪約3萬元人民幣（約3.3萬港元），用約400萬人民幣（約435萬港元）購入一個位於深圳、面積60坪（約2,135呎）的單位，子女則在香港上學。

影片曝光後，不少網民質疑該港媽濫用公屋：「呃公屋」、「大陸落嚟9成喺大陸有樓，香港土生土長嘅就咩都冇」、「呢啲自爆人士大家應該幫吓佢知會房署」、「我哋啲本地人就等10年、8年」、「睇到佢間公屋咁簡潔都知道唔會喺嗰度住啦」。

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房委會打擊濫用公屋

房屋署長羅淑佩近日指會加強打擊濫用公屋，自10月3日起向首批約8.8萬名住滿2至8年的公屋租戶派發申報表，租戶需在11月底前填妥交回。不過有關表格只要申報「是否擁有香港住宅物業」、「有否將單位丟空/分租或轉讓/在單位內進行不法活動或將單位用作非住宅用途」，卻沒有要求租戶申報香港以外的物業。

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